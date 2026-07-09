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Juanma Moreno refuerza a Antonio Sanz en su nuevo Gobierno y crea las consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial

Juanma Moreno presenta un gobierno de coalición con Vox que busca la estabilidad y la gestión, destacando su perfil de "progreso económico y social para Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión de su cargo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma de posesión de su cargo. / EP

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Victoria Flores

Sevilla

Una semana ha tardado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en conformar su primer Gobierno de coalición con Vox. Moreno tenía una premisa clara, con la entrada del líder de Vox, Manuel Gavira, en su Ejecutivo, tenía que reforzar el papel político del PP en el Consejo de Gobierno. Además, el dirigente popular llevaba días avisando de que Gavira no iba a ser el único vicepresidente.

El dirigente popular ha defendido que el Consejo de Gobierno que presenta representa "estabilidad y gestión". "Es un gobierno de progreso en terminos economicos y social y por y para Andalucía", ha insistido el líder del PP andaluz que ha subrayado que su nuevo equipo es "una garantia de estabilidad institucional" y ha recordado que el pacto firmado con Vox supone un "acuerdo por cuatro años".

No ha habido grandes sorpresas, Moreno ha aumentado el poder de sus colaboradores más cercanos: el hasta ahora consejero de Sanidad, Preisdencia y Emergencias, Antonio Sanz. El popular han tenido un papel clave en la negociación del acuerdo de Gobierno y Moreno ha querido también darle un pape relevante en su Gobierno Así, será vicepresidente primero y responsable de Presidencia, Sanidad y Emergencia.

Los enfrentamientos con el Gobierno de España en materia de financiación autonómica y reparto de fondos - han marcado los ritmos políticos en muchos puntos de la legislatura. Ante este tablero, el presidente andaluz ha dejado clara su estrategia y ha designado, de nuevo, como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que será vicepresidenta tercera además de portavoz.

  • Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias: Antonio Sanz
  • Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Desregulación, Articulación del Territorio y Justicia: Manuel Gavira (Vox)
  • Vicepresidencia tercera, Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavocía: Carolina España
  • Consejería de Educación: Carmen Castillo
  • Universidades Universidad, Industria, Energia e Innovación: Jorge Paradela
  • Consejería de Deporte, Cultura y Patrimonio: Patricia del Pozo
  • Consejería de EmpleoEmpresa y Trabajo Autónomo: Rocío Blanco
  • Consejería de Servicios Sociales, Igualdad: Loles López
  • Consejería de Agricultura Agua, Pesca y Desarrollo Rural: Ramón Fernández-Pacheco
  • Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio: Rocío Díaz
  • Consejería de Fomento y Movilidad: Mario Muñoz
  • Consejería de Sostenibilidad: Adolfina Martínez
  • Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Función Pública: José Antonio Nieto

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Moreno ha apostado por el refuerzo de las políticas de Vivienda, que hasta ahora era una competencia más de la Consejería de Fomento. Sin embargo, el presidente andaluz ha defendido que la vivienda "es una preocupacion de primer orden" y, por tanto, debe ser también "una ocupacion de primer orden". Además, ha aprovechado para vincularla con las competencias de Juventud, la sector de población que más sufre esta crisis.

Fuente: El Correo de Andalucía

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