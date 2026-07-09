El wasap de Mazón a Catalá por la dana a las 23.30h: "Va a haber muchos muertos, decenas seguro"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aportó este miércoles a la jueza de la dana sus mensajes de Whatsapp tanto con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como con el grupo del gobierno local que dirige y que aquel día, desde primera mañana, estuvo pendiente de las previsiones meteorológicas, canceló actos y cerró parques. El ejecutivo local montó el ógano de emergencias municipal (Cecopal) a las 11 de la mañana pero no fue hasta casi las nueve de la noche cuando los nervios hicieron acto de presencia en el grupo a raíz de las inundaciones en la pedanía de La Torre y el envío del ES Alert.

Los mensajes revelan que el entonces president de la Generalitat Valenciana informó a la alcaldesa de Valencia de que habría fallecidos como consecuencia de las inundaciones. Fue Catalá la que se puso en contacto con él a las 23.13 horas para decirle que estaba en la central de la Policía Local. "Si necesitas algo, dime", le dice la primera edil. Siete minutos después, Mazón le responde desde el Cecopi: "Vale, es horrible. Va a haber muchos muertos". "Lo sé", responde la dirigente municipal. "Decenas seguro ya", insiste Mazón a las 23.27 horas.

Recreación de la conversación entre Carlos Mazón y la alcaldesa de València, María José Catalá / Levante-EMV

El grupo de Whatsapp municipal

Hasta avanzada la tarde, por el grupo se fueron notificando las alertas meteorológicas y las lluvias que se estaban registrando en diferentes pluviómetros "sin incidencias significativas", dado que en el municipio no llovío casi en todo el día. A partir de las 20.11 horas, con el envío del ES Alert, la situación fue empeorando progresivamente. "Acaba de llegarme la alerta del gobierno", señala a esa hora una de las jefas de prensa del gobierno local, que pasa una captura del aviso. "Y a mí", confirma la edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo.

En ese momento, el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, respondió con otro mensaje que reviste cierta sorna: "Yo he llamado al 112 para que vinieran a atenderme del susto que me he llevado con el pitido del SMS". Después, empezaron los mensajes más preocupantes. "Está llegando el agua del barranco del Pollo (sic) a las pedanías de La Torre y Horno de Alcedo, tengo unos amigos en Sedaví y hay medio metro de agua", reza un wasap rebotado por el concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, que explica a las 20.58 horas que el sistema de saneamiento estaba "bien" en toda la ciudad "salvo esas dos pedanías".

"O pasamos a nivel 3 o nos caerá la del pulpo"

A esa hora empiezan los vídeos con garajes y calles inundadas. "Confirmar estado en pedanías sur. Parece que el barranco del Poyo se ha desbordado y afecta a toda la zona. Nosotros no podemos acceder a La Torre, está cortado el acceso", expone otro mensaje reenviado por Mundina. "Las imágenes son de La Torre, se ha comentado por la alcaldesa en la reunión de Cecopal", apunta el edil. Entonces, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, informa de que hay 25 plazas preparadas en Benimaclet.

El jefe de prensa de Catalá, José Manuel Esteve, pregunta si es el barranco del Poyo el que se ha desbordado en La Torre. "Eso he leído a alguien", apunta San Segundo. "Sí, es el barranco que viene de Torrent [...] y es el que afecta a las pedanías", confirma Mundina a las 21.25 horas. Se empiezan a notificar los cortes de la Pista de Silla, la CV-400 y la Autovía a Picanya.

El edil de Movilidad, Jesús Carbonell dice a las 21.51 horas: "Yo me pregunto si n otocaría pasar a nivel 3 y que nos ayuden". Se refería al nivel 3 de emergencia, donde el Gobierno central asume el mando. "Nivel 2 es porque se supone que podemos llegar, y si no es así, entonces va de suyo que pasemos a nivel 3. O nos caerá la del pulpo". "Estoy contigo Jesús", replica Esteve antes de que el edil de Ciclo Integral del Agua notifique la rotura del canal Júcar-Turia, lo que comprometía el suministro de agua potable.

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"Hasta mañana CHJ no nos asegura si van a seguir suministrando agua", dice para señalar a la potabilizadora del Realón como alternativa "hasta que no se repare" la potabilizadora de La Presa de Manises. "Si no recibimos agua del Júcar en el Realón tenemos un problema serio. Las reservars de agua potabilizada solo nos da margen para 2 días sin funcionar las plantas".