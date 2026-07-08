Tribunales
El Supremo rechaza llevar a la justicia europea el proceso de regularización de migrantes
El Tribunal Supremo ha rechazado llevar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes desarrollado en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así como suspender el real decreto del pasado 14 de abril por el que dicha regularización se puso en marcha.
Según la comunicación que ha avanzado el Alto Tribunal, la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido "no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón, consistente en la suspensión de la ejecutividad del Real Decreto impugnado", y se remite a las decisiones ya tomadas en mayo contra los recursos que presentó la Comunidad de Madrid y Vox.
En concreto, sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala -todos de acuerdo y sin votos particulares- entiende que, "atendidas las alegaciones de las partes, una vez acordada la no suspensión en los presentes autos, no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".
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Fuente: El Periódico
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