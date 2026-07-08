La princesa Leonor aparece por sorpresa y acompaña a la infanta Sofía en un acto oficial en Zaragoza

La princesa de Asturias ha aparecido este miércoles por sorpresa en Zaragoza para acompañar a su hermana en una jornada en la que la infanta Sofía protagonizará su primer discurso oficial en público con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.

Aunque el acto de entrega de premios se celebrará esta tarde en el monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, donde se ubica el Campus Fundación Ibercaja, durante la mañana se celebran en estas instalaciones una serie de talleres con los profesores galardonados, a algunos de los cuales ha asistido la infanta Sofía, presidenta de honor de esta iniciativa que reconoce e impulsa proyectos educativos.

Y ha sido en el segundo de ellos, una charla sobre sostenibilidad en la educación con algunos de los 25 profesores finalistas de estas ayudas, cuando la infanta ha aparecido con la princesa Leonor, cuya presencia no había sido anunciada por la Casa Real.

Las dos hermanas han llegado al aula donde se encontraban reunidos los docentes alrededor de una mesa rectangular y, tras saludar, han tomado asiento para asistir a la charla que impartía la doctora en Ciencias Económicas Sonia Díez, y han intercambiado algún gesto de complicidad.

Esta iniciativa de Docentes Referentes constituye la primera presidencia de honor de la infanta Sofía en una iniciativa institucional y subraya el respaldo de la Corona al valor estratégico de la educación y a la labor de los docentes como motor del desarrollo social de España.

Los docentes galardonados en la primera edición de estas ayudas proceden de Baza (Granada), Cullera (Valencia), Laguna de Duero (Valladolid), Valladolid y Zaragoza, y han destacado por llevar a cabo cinco proyectos innovadores que contribuyen a la "mejora de la educación en España".

En estas primeras horas de la jornada, la infanta Sofía ha conocido de primera mano uno de los proyectos impulsados por los docentes finalistas, y posteriormente, acompañada por la princesa Leonor, ha participado en otros talleres.

Una programación que supone también un espacio de intercambio de experiencias entre profesionales procedentes de diferentes puntos de España, para, según la Fundación Ibercaja, favorecer el aprendizaje entre iguales y la generación de nuevas iniciativas educativas.

El encuentro supone además el punto de partida de la Comunidad Docentes Referentes, una red nacional que nace con la vocación de mantener vivo el intercambio de conocimiento, impulsar proyectos colaborativos durante el curso 2026-2027 y seguir fortaleciendo la innovación educativa.

Dentro de esta jornada, la infanta Sofía pronunciará esta tarde su primer discurso oficial en lo que supone el tercer acto que protagoniza.

Fue el 13 de diciembre de 2024 cuando se "estrenó" en un acto institucional en solitario al entregar los premios del concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional que llevan su nombre en la Galería de las Colecciones Reales.

Durante este curso, la infanta Sofía ha protagonizado también otro acto institucional en solitario, la inauguración el pasado mes de enero de un centro de la Fundación Once en Boadilla del Monte (Madrid), un nuevo complejo clínico y asistencial de la Fundación Once del Perro Guía.

La infanta, de 19 años, acaba de finalizar el primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa y el próximo curso continuará sus estudios universitarios en París.

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El próximo viernes, 10 de julio, la infanta Sofía también estará presente en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), para la entrega de los reales despachos de empleo de la Academia, junto a sus padres, los reyes, y su hermana mayor, Leonor, princesa de Asturias.

Fuente: El Periódico