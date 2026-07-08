Medidas cautelares
El juez Peinado defiende la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y recuerda un expresidente que huyó de Italia
En su escrito asegura que no quería “ofender” a los escoltas de la mujer del presidente, pero asegura que hay policías que no cumplen la ley
Servimedia
El juez Juan Carlos Peinado ha remitido un escrito a la Audiencia Provincial de Madrid en el que responde al recurso de queja de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, contra las medidas cautelares por la que le retiró el pasaporte y defiende su decisión argumentando de hay precedente de un primer ministro huido de la Justicia en la UE, en referencia al italiano Bettino Craxi, al que no menciona expresamente, y que se fue a Túnez.
En un escrito fechado el pasado 30 de junio, antes de que el magistrado iniciara sus vacaciones, Peinado hace referencia, sin citarlo con nombre y apellidos, al del primer ministro italiano Bettino Craxi, que se fugó de su país en 1994 cuando da explicaaciones de su decisión. “No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea, de un país mediterráneo (Italia), se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez), quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna”, señala en su escrito.
Además, el juez dice en sus alegaciones que no quiso “ofender o menospreciar” la labor de la escolta policial de Begoña Gómez cuando afirmó que los agentes podrían llegar a colaborar en la fuga de la esposa del presidente del Gobierno.
Añade en su escrito que esa referencia es una mera hipótesis y que en su auto nunca dijo que esa circunstancia fuera “probable o previsible”. Y concluye que “en modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios” que realizan su trabajo de forma “abnegada” y “ejemplar”.
Sin embargo, el magistrado explica a renglón seguido que hay miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que no cumplen con sus obligaciones. “Si no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones carecería de sentido la existencia de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo”.
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Fuente: El Periódico
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