Absentismo
Abascal dice que el problema de España es "la mafia sindical y la casta patronal" por cooperar con el Gobierno
El PP modula su discurso tras las palabras Feijóo y apunta al "absentismo fraudulento" y a "cuidar a los enfermos"
Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”
EP
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que "el problema" de España es "la mafia sindical y una casta patronal" que han colaborado con el Gobierno para sacar adelante "distintas legislaciones", sin especificar.
Así se ha expresado ante los medios a su entrada a un curso organizado por el CEU en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), requerido por una valoración sobre las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que "las bajas laborales son un cáncer" en España.
Abascal ha evitado entrar en la polémica, y ha asegurado que "los trabajadores, los empresarios y los autónomos de ninguna manera son el problema de España", sino que "los problemas de España los padecen ellos".
A juicio del líder de Vox, "el problema de España es un Gobierno corrupto y mafioso y, también, y quiero decirlo con toda claridad, una mafia sindical y una casta patronal que durante toda esta legislatura ha colaborado en distintas legislaciones con este Gobierno que ha traído tantos problemas a empresarios y trabajadores".
Fuente: El Periódico
- Dos de los heridos en el accidente de la autovía de La Manga en el que murió un joven continúan en la UCI: uno de ellos, intubado y muy grave
- Consulta las notas de corte de todos los grados de la UMU para el curso 2026/27
- El director de la AGA de San Javier destaca que el curso de la princesa Leonor ha sido 'bastante normal
- ‘Juegos del hambre’ para entrar en Medicina en Murcia: 4.089 solicitudes para 220 plazas
- Protesta de opositores ante Educación: “Me he dejado la piel durante dos años para jugármela a la tómbola”
- Más de 3.500 opositores inician la fase oral para lograr una plaza de maestro en la Región
- El FC Cartagena tantea a Toni Villa
- Un municipio de la Región de Murcia, entre los 25 más baratos de España para comprar casa