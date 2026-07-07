Compromís duda si extrapolar la 'fórmula Oltra' a la batalla por la Generalitat

La candidatura para "desbordar las siglas" e ir más allá de una "suma" de partidos que defendió el pasado sábado Mónica Oltra como su proyecto para conquistar la alcaldía de Valencia podría quedarse ahí, en los límites municipales del Cap i Casal, o, por el contrario, expandirse y alcanzar al proyecto autonómico, el que buscará luchar por la Generalitat y que tendrá, salvo sorpresa, a Joan Baldoví como cabeza de cartel. O lo que es lo mismo: ¿si Compromís va con Podemos, EU, Sumar y ERPV en la papeleta de Valencia, también han de ir juntos en la autonómica?

Es el debate que se vislumbra en la coalición valencianista al borde del verano y con el calendario ya desplegado con la vista puesta en 2027 y las elecciones autonómicas, municipales y generales. De hecho, no saber el orden ni si habrá coincidencia de alguna de estas citas que podrían ir las tres por separado o incluso juntas, los dos escenarios menos plausibles, aparece como un elemento en la coctelera de reuniones, contactos y comisiones negociadoras que es hoy la formación valencianista.

De entrada, diferentes fuentes de la coalición insisten en que aunque Oltra lo ha dado casi por hecho, no hay un acuerdo todavía sobre la confluencia en Valencia. Ni interno en Compromís, aunque la asamblea del sábado en la que se dio el aval a la candidatura de la exvicepresidenta allana el terreno interno, ni sobre todo, con el resto de partidos. El diablo siempre está en los detalles y pese a que la situación está avanzada (más que a nivel autonómico) pocas cosas con mayor esparcimiento de minas que la confección de unas listas (por no hablar del reparto de gastos, lemas, roles o incluso el nombre) entre diferentes partidos de la izquierda.

Con ese marco sin concretar, pero encarrilado, la situación salta de nivel y pasa a la candidatura a la Generalitat. Fuentes de las tres patas de la coalición (Més, Iniciativa PV y Verds) explican que como poder, se puede dar que no haya una coincidencia en las alianzas selladas para las distintas urnas, apelando a la "autonomía municipal" y recordando casos de 2023 como Torrent o Gandia donde sí hubo confluencia con otros partidos de la izquierda alternativa con los que no concurría en la lista autonómica. Pero que exista esa posibilidad no significa que sea la mejor opción ni que tenga por qué ser el camino a seguir.

Joan Baldoví y Mónica Oltra se saludan en el acto de hace dos semanas con Gabriel Rufián. / Rober Solsona/Europa Press

Es ahí donde los pareceres cambian y se mira a las circunstancias que puedan envolver cada proceso. En este sentido, tanto en Iniciativa PV (partido de Oltra) como Verds sí que admiten que lo más lógico es que las candidaturas de Valencia y la Comunitat Valenciana, por simbolismo y visibilidad, sean lo más "homogéneas" posible. Más si las elecciones locales, que seguro que serán el 23 de mayo de 2027, coinciden con las autonómicas, que serían ese mismo día salvo que haya adelanto por parte de Juanfran Pérez Llorca, algo que los valencianistas creen que podría darse para juntarlas con otro hipotético adelanto de las generales.

"Candidatura del pueblo"

Algo más de distancia muestran en Més, que salvo sorpresa, ostentarán en este caso la cabeza de la candidatura con Baldoví como presidenciable. En este sentido, el síndic de los valencianistas aseguró este lunes coincidir con Oltra en su idea de impulsar una "candidatura del pueblo" (expresión usada por la dirigente el sábado) y que en esta haya una "amplia presencia ciudadana", pero esquivó en sus declaraciones ante la prensa hacer referencia a cualquier pacto con otras formaciones de la izquierda.

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Si los posibles compañeros de viaje para las distintas candidaturas ya genera divergencias internas que se están intentando desenredar, cómo organizarlas es todavía un asunto pendiente que provoca sudores fríos entre los negociadores. Convocar primarias y en qué casos o cómo repartir las diferentes posiciones en la papeleta ya no solo con otras formaciones de izquierdas sino entre los propios representantes de Compromís aparecen como elementos en los que sí que habrá una manera de proceder distinta, más si se tiene en cuenta que mientras para un hipotético gobierno municipal las competencias se reparten entre los concejales que figuran en la lista, esa limitación no existe para un ejecutivo autonómico.