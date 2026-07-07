El comandante Rubén Villalba confirma al juez que Leire Díez le ofreció colocarle de asesor de la directora de la Guardia Civil

El comandante de la Guardia Civil suspendido Rubén Villalba ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez le tentó con un puesto de asesor de la directora general de la Benemérita, Mercedes González, si le ayudaba a "purgar la UCO". El magistrado cuenta desde este martes con un nuevo elemento testifical que sostiene el relato de los intentos de parar investigaciones judiciales y policiales en torno al PSOE.

Luciendo en su corbata verde las letras “GC” de la Guardia Civil y la cabeza de águila que es símbolo de la Unidad Central Especial, la UCE en la que trabajaba, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha comparecido a primera hora en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el magistrado Santiago Pedraz. Los logos de la corbata permitían identificarlo pese a que, una vez más en el paseíllo judicial, se tapaba la cabeza con una gorra beisbolera del monte Capitán del parque Yosemite, la cara con una mascarilla sanitaria y los ojos con unas gafas de sol.

No ha variado Villalba su testimonio con respecto al que ya dio, hace más de un mes, a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lo interrogaron. Supuestamente, Leire Díez le prometió que rehabilitaría su honor de guardia civil, que conseguiría que recuperara el puesto como oficial de Información, que podría ser incluso asesor especial de la directora general de la Benemérita… y por esas promesas le ha interrogado este martes el juez Pedraz como un peón clave de los intentos de obstaculizar su pesquisa judicial y las de la UCO.

Con Villalba ha abierto el togado esta semana un nuevo turno de interrogatorios en las pesquisas por la trama de Leire Diez y Santos Cerdán en los aledaños del PSOE.

Sacarle del hoyo

A instancias de la Fiscalía, con argumentos que ha compartido el instructor, el juez Pedraz quería saber de la participación de Villalba en la red supuestamente urdida por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset para desacreditar y entorpecer las investigaciones de la UCO como policía judicial, transformada en lo que Díez llamaba "la UCO patriótica".

El objetivo de Díez, según se ha desprendido de lo declarado por Villalba ya en dos ocasiones, no se ceñía solo al papel de investigadores destacados de la UCO: también al general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, otros generales e incluso estructuras internas de la Jefatura de Información, que sería el primer organismo del instituto armado en informar sobre la campaña de descrédito y desestabilización.

El comandante Villalba ya fue interrogado por la Guardia Civil el pasado 28 de mayo. Entonces dijo a los agentes de la Unidad Central Operativa del instituto armado que, en dos reuniones que mantuvo con Leire Díez, esta le prometió sacarle del hoyo en el que estaba a cambio de información relevante, decisiva para "purgar".

Según su declaración, la intermediaria socialista le había dicho que tenía acceso incluso “al one”, en posible alusión a Pedro Sánchez.

Esas reuniones en las que Leire tentó a Villalba tuvieron lugar el 10 y el 26 de marzo de 2025. Siete días después de la última reunión con Villalba, el 2 de abril de 2025, Leire Díez mantenía un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el tercero de los documentados por la UCO al juez. En esa reunión, Leire Díez le pidió a González la rehabilitación de Villalba. Según la versión de la directora, esta se levantó y no quiso oír más.

Amistad peligrosa

Rubén Villalba ha declarado en la Audiencia Nacional cuando aún no se ha cumplido un mes de que la UCO reflejara en uno de sus últimos informes que le ha encontrado una “fuente de efectivo de origen desconocido, más allá del observado en sus ingresos en cuenta”. Son 145.049 euros ingresados en billetes entre 2017 y 2023 de los que no hay rastro fiscal.

Cuando le abordó Leire, el comandante Rubén Villalba ya atravesaba la delicada tesitura en la que se encuentra. Se había convertido en un garbanzo negro de la Jefatura de Información a la que había servido durante 12 años y desde la que aspiró a un puesto-chollo, bien retribuido, en la embajada de España en Caracas. La causa: su implicación en la trama de hidrocarburos, posteriormente evolucionada al caso Koldo, y una amistad tóxica con el comisionista Víctor de Aldama, el empresario al que dio acceso a ciertos mundillos de la Guardia Civil y proporcionó teléfonos encriptados.

Actualmente está procesado por su implicación en un delito fiscal y otros de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

El instituto armado mantiene suspendido en sus funciones al comandante desde la fecha de su detención, a comienzos de marzo de 2024. La Guardia Civil no puede, reglamentariamente, suspenderle de empleo y sueldo mientras dure la investigación judicial, pero, al estar suspendido de funciones, ha perdido todos los complementos en su nómina, explican fuentes del instituto armado.

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En esta misma jornada, Pedraz ha llamado a declarar en la Audiencia Nacional a Patricia Isabel Espinar, promotora del digital Crónica Libre, que utilizaba Leire Diez. Igualmente el empleado en Correos Francisco Ortega, estrecho colaborador de Leire Díez y supuesto montador de los dos encuentros entre la fontanera y Villalba, por encargo de ella.