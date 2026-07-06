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Un juez sustituto decidirá si permite a Begoña Gómez viajar porque Peinado está de vacaciones

La esposa del presidente del Gobierno había pedido autorización para acudir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. / EP

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EP

Madrid

Un juez sustituto decidirá si autoriza a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a viajar a una cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija, ya que el juez que le retiró el pasaporte, Juan Carlos Peinado, se encuentra de vacaciones.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que Gómez solicitase a Peinado que le permita viajar entre el 7 y el 10 de julio a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija, ya que el pasado 20 de junio el magistrado acordó la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella.

Gómez explicó en un escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que volaría a Ankara "con la delegación española y en avión oficial" este martes para acompañar al presidente del Gobierno "a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN". Y explicó que "la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija", realizándose "en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña". "En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada", incidió su defensa.

Peinado acordó en un auto del pasado 20 de junio abrir juicio oral contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como retirar el pasaporte a las primeras y prohibir salir de España a ellas.

El letrado de la esposa del presidente interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Así lo acordó el juez después de que en la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír lo reclamaran.

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La defensa de Gómez interesó en un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid que anule tanto la retirada del pasaporte como las otras dos medidas cautelares acordadas por Peinado sobre ella y su asesora: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.

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