IU y Podemos piden la dimisión de la directora general de la Guardia Civil tras su imputación

La izquierda alternativa deja solo al PSOE en la defensa de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y pide su dimisión tras su imputación por el caso Leire. Podemos e IU han reclamado la salida de la máxima responsable política del instituto armado, después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haya cerrado la puerta a su salida.

En rueda de prensa, el líder de IU, Antonio Maíllo, defendió este lunes la necesidad de que abandonara el cargo, al tratarse de una institución de especial relevancia. "Si yo fuera la directora general de la Guardia Civil, me haría a un lado", defendió el dirigente andaluz este lunes, donde insistió en esta decisión al tratarse de "un puesto tan delicado".

Desde IU admiten la gravedad de la imputación de González, que se produjo a raíz de las reuniones que mantuvo con la llamada fontanera del PSOE, por las que -sostiene el juez- se habrían abierto expedientes a los investigadores de causas que afectaban al PSOE o a los familiares del presidente de Gobierno.

Así, señalan que el "torbellino Leire" es "más grave" de lo que inicialmente preveían y reclaman la salida de González "para no manchar la institución". Además, apuntan a que la director de la Guardia Civil "ha mentido" y que es motivo suficiente para su salida. "Debería irse".

Aún más duro fue Podemos, que tildó de "patética" la decisión de mantenerla en el cargo, en un reproche dirigido directamente la presidente de Gobierno. El secretario de Organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, cargó contra la continuidad de González. "Es absolutamente lamentable que a día de hoy la directora general de la Guardia Civil no haya presentado su dimisión", señaló, desde la sede de Podemos.

"Y es penoso, es patético, que Pedro Sánchez no haya cesado de forma fulminante a la directora general de la Guardia Civil y la mantenga en su puesto", advirtió, después de que el presidente mantuviera su confianza la semana pasada, descartando su salida.

El dirigente de Podemos, con la habitual hostilidad hacia el Gobierno, ha señalado que "es una vergüenza total y es una absoluta infamia que a día de hoy nadie en el Partido Socialista haya asumido responsabilidades por estos casos sangrantes de corrupción", y ha defendido que estos casos "han sido posibles gracias a que el PSOE estaba y está en el Gobierno".

Imputación de González

La imputación de González por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia llegó la semana pasada después de que el juez Santiago Pedraz atendiera la petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco del denominado caso Leire. El Ministerio Público considera que ambos pudieron participar en actuaciones dirigidas a obstaculizar la labor de la Unidad Central Operativa (UCO), encargada de investigar varias causas de corrupción de relevancia política.

Según la investigación, la exmilitante socialista Leire Díez habría intentado utilizar sus contactos en la cúpula de la Guardia Civil para promover expedientes internos y desacreditar a mandos de la UCO, con el objetivo de frenar o condicionar las pesquisas que afectaban al entorno del Gobierno. La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para esclarecer el papel desempeñado por los máximos responsables del instituto armado en esos hechos.

Noticias relacionadas

Tanto Mercedes González como Manuel Llamas rechazan las acusaciones y niegan haber interferido en investigación alguna. El Ministerio del Interior mantiene su respaldo a ambos cargos y defiende que continuarán al frente de sus responsabilidades mientras avanza la instrucción judicial, que deberá determinar si existió una actuación coordinada para entorpecer investigaciones de carácter penal.