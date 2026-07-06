Normas
Feijóo anuncia una ley como la de Díaz Ayuso para que los no nacidos cuenten a la hora de recibir ayudas
Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes que, de llegar a la Moncloa tras las próximas elecciones, impulsará una ley para que los bebes concebidos no nacidos cuenten ya a la hora de solicitar ayudas como un miembro más de la unidad nacional. Como ya hizo en Galicia en 2011 y siguiendo ahora la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cerrado con esta norma el curso político, el presidente del PP ha dejado claro que su intención será elevar esta norma a rango nacional cuando sea jefe del Ejecutivo.
"Cuando una mujer está esperando a un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público. Eso lo hice en el año 2011 en Galicia, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de Gobierno haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la familia que lo está esperando", ha explicado en una entrevista en Antena3.
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Fuente: El Periódico
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