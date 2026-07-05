En Madrid
Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada
EP
Varios individuos entraron este sábado en la sede de Ospina Abogados y robaron el expediente del comunicador Vito Quiles, uno de los clientes representados por este despacho de abogados.
El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.
En concreto, según ha informado el despacho de abogados en declaraciones remitidas a los medios los individuos desactivaron la alarma a las 22.30 horas de este sábado y entraron en las instalaciones para robar documentación. La Policía Nacional investiga lo sucedido.
- Comienzo negro de la Operación Salida: muere un joven al estrellarse dos coches y volcar uno de ellos bajo el puente de la autovía de La Manga
- Muere un hombre al chocar dos coches de frente cuando uno de ellos trató de adelantar a un tractor en la carretera en Torre Pacheco
- Tres de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen graves en la UCI
- Muere un hombre de 55 años al estrellarse con su coche y dar varias vueltas de campana en Cartagena
- Limpia en las oposiciones de Maestro en la Región: solo el 37% de los aspirantes aprueba
- Llega la primera ola de calor del verano a la Región de Murcia: la Aemet comienza a activar avisos
- Descalabro en las oposiciones de Maestro: los primeros resultados dan las cifras de aprobados 'más bajas de la historia
- Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor