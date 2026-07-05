"Yo decidiré cuando mi prioridad exclusiva es la Comunitat Valenciana"

La secretaria general del PSPV es, desde el viernes, candidata a la presidencia de la Generalitat. Aclamada sin primarias y con una paz interna impensable desde hace años, Diana Morant sostiene que la Generalitat tiene una deuda con las mujeres, “porque no hemos sido capaces de poner una mujer al frente todavía”. Y se reivindica: “Soy ingeniera, muy cuadriculada, pero muy pasional. A mí me duelen los problemas”.

¿Candidata-ministra o ministra-candidata?

Hace dos años y medio me convertí en secretaria general del PSPV, pero yo quería ser la candidata del PSPV a la presidencia de la Generalitat. De momento, soy ministra y candidata.

¿Cuándo llegará el día en que su dedicación sea completa a la Comunitat Valenciana?

Es bueno para la Comunitat Valenciana tener a la secretaria general del PSPV y candidata sentada en el Consejo de Ministros. No me gustaría que fuera la convocatoria electoral la que decidiera por mí. Tomaré esa decisión cuando esté convencida de que ya no es suficiente con ser ministra y tenga claro que mi prioridad única y exclusiva es la Comunitat Valenciana.

Diana Morant, durante la entrevista. / JM LOPEZ / LEV

Hay alcaldes que dicen que lo mejor sería que se fuera desmarcando de Pedro Sánchez.

En política, entre la conveniencia y la responsabilidad, siempre hay que elegir la responsabilidad. Y, de momento, mi responsabilidad sigue siendo superior ayudando a los valencianos desde el Consejo de Ministros.

¿Hasta cuándo va a resistir Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez va a resistir hasta el final. Pero no es resistir: es persistir.

¿Vale la pena?

Somos un buen gobierno para la gente. Es cierto que ya no contamos con una mayoría parlamentaria sólida. Las elecciones están cerca, en 2027, y cada uno intenta marcar su perfil. Pero la mayoría del Congreso considera que la alternativa no es buena para la gente. Y seguimos aprobando cosas buenas, como la mayor partida para la dependencia de la historia de España.

¿Es partidaria de que las elecciones generales sean antes que las autonómicas, con la posibilidad de que Pérez Llorca pueda convocar junto con las generales?

El Consejo de Ministros hace más por los valencianos y valencianas que lo que ha hecho Pérez Llorca, antes Mazón, en todo el mandato. Por ejemplo, con el modelo de financiación. Si fuera por mí, iría a un superdomingo. Pedro Sánchez no me resta nada ni a mí, ni a la Comunitat Valenciana, ni a los votantes socialistas y progresistas. ¿De qué puede presumir Pérez Llorca? Quiero ser una presidenta de la Generalitat que saque al presidente de la Generalitat del Ventorro.

“Pedro Sánchez no nos resta nada a mí, ni a los votantes progresistas de la C. Valenciana”

¿Cuáles serían sus tres primeras decisiones si fuera presidenta?

Hay una primera decisión que es de dignidad: abrir la puerta de la Generalitat a las víctimas de la dana. Creo que las víctimas han demostrado una enorme dignidad frente al maltrato de la Generalitat. Aunque sea por humanidad, la institución tiene que reparar ese daño. Luego, mis prioridades son tres. La primera, la educación pública. Me sentaré con los docentes para atender sus reivindicaciones y mejorar la educación de nuestros niños y niñas. La segunda, impulsaré una ley que prohíba las privatizaciones en sanidad. Y la tercera, la vivienda.

El eslogan de su candidatura habla de “recuperar lo que importa”. ¿Qué se ha perdido en estos años?

Es una continuidad del modelo del PP en la Comunitat Valenciana, donde se hace política de pan y circo y se recorta en lo que impacta en la ciudadanía: la educación de sus hijos, la sanidad con la que se la atiende y, desde luego, la vivienda. Esas tres competencias, que son vitales, están transferidas y en manos de un PP que no las atiende. Creo profundamente en el Estado autonómico. Pero me duele el maltrato a los servicios públicos al que se está sometiendo a la Comunitat Valenciana.

¿Qué medidas aplicaría para reducir las listas de espera y reforzar la atención primaria?

Hay que sentarse con los sanitarios y ver qué necesitan para atender mejor. Seguramente harán falta más infraestructuras, más personal y tener abiertos los hospitales por la mañana y por la tarde, haciendo uso de los equipamientos y no derivando a la privada. Hay un interés en engrosar el número de personas que se envían a la privada, cuando la prioridad debe ser la pública. Por eso impulsaré una ley que imposibilite que se vuelva a privatizar la sanidad pública.

¿Asume al cien por cien las reivindicaciones docentes?

Es perfectamente asumible. Es verdad que ahora mismo no hay dinero para todo, pero también hay encima de la mesa un nuevo modelo de financiación. Y todo pasa por aceptarlo. Parece mentira que la Comunitat Valenciana, que es una de las mejores tratadas en este modelo porque anteriormente ha sido la peor tratada, esté diciendo que no. No podemos renunciar a 3.700 millones de euros más al año. Con ese dinero se satisfacen las peticiones de la comunidad educativa, de la comunidad sanitaria y más.

“Me gustaría hacer un plan con los ayuntamientos para construir vivienda pública”

La vivienda se ha convertido en una emergencia no solo para jóvenes, sino también para muchas familias y trabajadores.

Como alcaldesa de Gandia, en la época de los desahucios, compraba las viviendas de personas que perdían su casa después de estar toda la vida pagándola. Esa vivienda pasaba a ser pública y la familia no tenía que irse de su hogar. Me gustaría hacer, como con el Plan Edificant, un plan con los ayuntamientos para construir viviendas juntos.

Las cifras de vivienda pública durante los ocho años del Botànic no fueron muchas.

Creo que el binomio con los municipios demostró ser bueno en el Plan Edificant. En Gandia reformamos los catorce centros educativos públicos que tenemos. Todos. Y, en vivienda, hay que aplicar la Ley de Vivienda, intervenir los precios y declarar cuatro zonas tensionadas: Castellón capital y su entorno, el área metropolitana de València, Alicante y Elche. Ahí ya se pueden topar precios.

¿Se arrepiente de la crispación y la tensión que se ha dado entre el Gobierno y el Consell por la dana?

Es una de las peores lecciones de la dana, porque la mentira no ayuda. El Estado organizado, con el Gobierno central, la Generalitat y los municipios, estuvo. Pero hubo una batalla de conveniencia, y no de responsabilidad. Si volvemos a los dos primeros meses, la secretaria general de los socialistas, que también era y es ministra, fue muy respetuosa con el Consell. No quise contribuir a una batalla que sabía que era mala para la ciudadanía.

Si llega a presidir la Generalitat, ¿qué financiación reclamará?

Lo primero sería defender el modelo de financiación. Es absurdo que nos ofrezcan 3.700 millones de euros más y que no lo defendamos. Podríamos hablar de que la cantidad sea mayor. Es mejorable. Pero, en criterios de reparto, es el mejor modelo para la Comunitat Valenciana. También creo que la Comunitat Valenciana debe seguir defendiendo la condonación total de la deuda adquirida por infrafinanciación. Respecto al fondo de nivelación, se pide cuando no se quiere firmar el modelo de financiación. Estamos perdiendo un tiempo de oro. En los presupuestos de 2027 podríamos estar incluyendo ya la partida del nuevo modelo si remáramos a favor.

¿Pone la mano en el fuego por Zapatero?

Zapatero es una persona en la que confío. A Zapatero no se le está juzgando por su etapa como presidente. Su gobierno fue intachable y políticamente transformador. Qué bien que este país haya tenido a Zapatero como presidente, con leyes que han mejorado la sociedad, la convivencia y la manera de vivir y quererse de la gente. A nivel humano, confío en él.

¿Qué explicación tienen las joyas en una caja fuerte?

Zapatero nos ha pedido a todos que confiemos en él y, de momento, confío. Sé que habrá una explicación. Quizá también tenemos que abrir otros debates. Por ejemplo, habría que abrir el debate sobre los expresidentes, que tampoco se ha abierto suficientemente, y sobre las mujeres de los presidentes.

En política, la estética es importante.

La ética y la estética son importantes. Pero estoy curada de estética, porque a los socialistas siempre se nos va a juzgar muchísimo más por estética. Dicho todo eso, me gustaría que todo se aclarara pronto, porque creo que desanima y desmoraliza al votante progresista. Zapatero no es solo socialista; es mucho más.

¿Está satisfecha con la condena de 24 años a José Luis Ábalos?

No me alegro de una condena. Quizá sí cuestiono que se haya considerado que quien se ha llevado el dinero quede libre de cárcel y no tenga que devolverlo.

¿Se arrepiente de la gestión de la crisis del PSPV en Almussafes?

Hicimos lo que teníamos que hacer. No sé si ha tenido que venir una mujer para ser secretaria general y poner ciertas líneas rojas. Un alcalde no puede hacer un buzoneo en toda la ciudad señalando a una mujer.

Han absuelto a su antecesor en la alcaldía de Gandia después de muerto, Arturo Torró.

A los muertos hay que respetarlos. Pero todo esto viene de mucho antes de su muerte. Arturo Torró no fue un buen alcalde. Y cuando escucho a Vicente Mompó decir que Gandia necesita otro alcalde como Torró, es porque los referentes políticos de Mompó son Alfonso Rus, Arturo Torró o Mazón.

Diana Morant, durante la entrevista. / JM LOPEZ / LEV

¿Habrá alcaldes y alcaldesas en su lista a las Corts?

No la he pensado todavía, de verdad. Lo que quiero es que todo el mundo sepa que vamos a por la Generalitat, a por las diputaciones y a por los municipios. Voy a dar alas a todo aquel que apueste por el gran proyecto transformador.

¿Estará Pilar Bernabé en su lista de las Corts?

Pilar Bernabé estará donde quiera estar. Lo que ella quiere es ser alcaldesa de València.

Para gobernar necesitará sumar.

Vengo de una escuela política del entendimiento. El modelo es el Botànic, el del Gobierno del que formo parte y el que tuve en Gandia.

¿Qué le parece la vuelta de Mónica Oltra?

Es un activo muy importante para Compromís y para sacar de casa a mucha gente que quizás en las últimas municipales o autonómicas se quedó sin votar.

¿Pondría en su lista a Ximo Puig y Joan Lerma?

Si van, será para seguir aportando de manera activa al proyecto socialista, pero en ningún caso para protegerles con un aforamiento. Mazón sigue siendo diputado aforado.

Woody Allen sostiene que la vocación del político es hacer de cada solución un problema.

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