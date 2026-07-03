DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

"Ninguna de esas informaciones reservadas tenía el carácter de presión",

Fue el martes pasado, en el Senado, cuando el ministro Marlaska -magistrado de profesión- se pronunció más clara y reiteradamente: "Ninguna de esas informaciones reservadas tenía el carácter de presión", dijo en el turno de conclusión de su comparecencia ante la comisión ómnibus que comenzó investigando la red de Koldo García y ya se interesa incluso por el expresidente Rodríguez Zapatero.

Los portavoces de Vox, Junts y el PP le inquirieron acerca de esas IR. Son tres, todas conocidas por la directora González:

Una primera, abierta por orden del DAO Llamas el 4 de diciembre de 2024 después de que se publicaran datos de la cuenta de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Una segunda, abierta el 11 de mayo de 2025. Se la ordenó el DAO al general de la Jefatura de Armas y Explosivos, que debía actuar como instructor. Oficialmente fue por una nueva sospecha de filtraciones a la prensa desde la UCO. La IR se ordenó el mismo día en que, según han constatado los investigadores, la directora Mercedes González activa en su teléfono móvil el borrado de sus mensajes con Leire Díez.

La tercera información reservada se abre el 1 de septiembre de 2025, después de que se publicara un artículo acerca de supuestas presiones del DAO sobre la UCO.