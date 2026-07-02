Sara Fernández

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Feijóo: "Dar un pasaporte español es un acto de enorme trascendencia"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su firme oposición al actual proceso de concesión de la nacionalidad española derivado de la denominada Ley de Memoria Democrática. Aunque el líder de la oposición se ha mostrado conforme con otorgar el pasaporte a aquellos nietos de ciudadanos españoles que presenten una "trazabilidad en parentesco clarísima", ha criticado con dureza la posterior ampliación de los supuestos beneficiarios de la norma. Según Feijóo, la vía utilizada vulnera el marco legal debido a que se ha empleado una instrucción administrativa para alterar y expandir el objetivo inicial fijado por la propia legislación, abriendo la puerta a bisnietos y tataranietos sin las debidas garantías. Asimismo, Feijóo ha puesto en entredicho la seguridad y la limpieza del procedimiento de acreditación, alertando sobre la delegación de estas funciones en entidades externas. En este sentido, ha censurado que la tramitación y la validación de la documentación requerida a los solicitantes recaiga en empresas públicas o, incluso, en "empresas del Estado cubano". Para el dirigente del PP, esta falta de control directo compromete la rigurosidad del sistema y atenta contra la memoria económica que debería acompañar a una decisión de enorme trascendencia jurídica, económica y social para España.