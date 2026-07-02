Población
Feijóo avisa sobre los 7 u 8 millones de personas más en España entre nacionalizados y regularizados: "No hay país que los resista"
Alberto Núñez Feijóo ha avisado este jueves sobre el posible impacto que tendrán los "siete u ocho" millones de personas que viven o podrían vivir en España, entre migrantes regularizados y nacionalizados. Tras alertas a comienzos de semana sobre la modificación del censo, el presidente del PP ha hecho extensibles las consecuencias a otros ámbitos. "Siete u ocho millones de ciudadanos no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista del bienestar y desde el punto de vista cultural", ha sentenciado.
En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Feijóo ha juntado varios datos para alcanzar esta cifra entre los siete y ocho millones: "Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025 son cuatro millones. Si sumamos un 1,3 millones que estamos regularizando ya nos vamos a los 5,3 millones. Y si sumamos 2,5 millones de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en 7 u 8 millones de ciudadanos".
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Fuente: El Periódico
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