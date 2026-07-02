La entrada de Vox en el Gobierno de Andalucía deja en el aire la investidura de Juanma Moreno

Vox quiere en Andalucía lo mismo que en el resto de comunidades autónomas en las que ha apoyado un gobierno del PP. Lo han dicho todos los dirigentes de la formación de extrema derecha a los que se le ha preguntado. Una y otra vez, "lo mismo que en otras comunidades autónomas". En otros territorios han negociado medidas, sí, pero también la entrada en el gobierno autonómico y otros cargos.

El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, se enfrenta este jueves a una nueva investidura en la que el voto de Vox sigue sin estar claro. Será a las 19:00 cuando el secretario primero del Parlamento de Andalucía comience a nombrar uno por uno a los diputados de la Cámara, que deberán decir en voz alta su voto. El dirigente popular puede obtener 53 'síes', como el martes, o 68, lo que supondría tener los votos de Vox. La cuenta atrás para unas nuevas elecciones en Andalucía ya ha comenzado. Si en dos meses, Moreno no obtiene el respaldo de la Cámara se abrirán las urnas el próximo 25 de octubre.

El PP quiere que este jueves Moreno pueda alcanzar por tercera vez la presidencia de la Junta y a última hora las negociaciones seguían abiertas sin que el voto a favor de Vox esté garantizado. El partido de Santiago Abascal mantiene la puerta abierta a investir al líder de los populares andaluces tras avanzar en las últimas 48 horas en un acuerdo programático donde el principal escollo estaba en la prioridad nacional que exige Vox y que Moreno había rechazado por "ilegal" y considerarlo un "eslogan vacío". Los populares se han movido de sus posiciones para aceptar que haya condiciones de arraigo, que se puedan demostrar con el empadronamiento, antes de acceder a ayudas sociales o de vivienda. La redacción en el apartado de inmigración es similar a la que ya se cerró en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El lunes, cuando el candidato del PP hizo su discurso en el debate de investidura, primero desde Madrid y luego desde Sevilla, Vox dio un sonoro portazo y advirtió de que las negociaciones podían ir para largo. El martes, las posiciones se acercaron y ahora el principal desacuerdo, admiten fuentes de la negociación, está en la composición del futuro Gobierno.

En todas las comunidades en las que han pactado, el candidato de Vox a la presidencia ha entrado en el gobierno liderado por los populares. El PP conoce las medidas desde el primer momento, Vox siempre ha sido claro en su discurso, pero mantuvieron la esperanza de que Vox no exigiera asientos en el Consejo de Gobierno. "Ya veremos quien ejecuta las medidas", postergan los de Abascal. Ahora, sin asientos, no hay apoyos.

El PP defiende su "mayoría solvente"

En el PP no lo ven claro. Desde que se conocieron los resultados electorales Moreno ha defendido a capa y espada que los 53 diputados obtenidos no le dan una mayoría absoluta -se ha quedado a dos escaños-, pero sí que le otorgan una "mayoría solvente", por lo que consideran que tiene legitimidad para gobernar en solitario. El dirigente popular, que defiende su papel de moderado, no quiere a Vox en la foto.

Ya se lo dijo a Moreno el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en el debate de este miércoles: "No va a haber un presidente con más apoyos que usted". Este miércoles, ambas partes reconocían su interés por alcanzar un acerdo satisfactorio. En esta ocasión, no ha habido reuniones en el Parlamento, para mantener la "discreción" de los contactos y evitar a la prensa, pero el trabajo ha sido constante en los dos partidos.

En una situación similar estaba hace solo unos meses la presidenta de Extremadura, María Guardiola. La líder del PP en la comunidad se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta y, como ya hizo en la anterior legislatura, tuvo que recurrir a Vox. Los de Abascal presiden ahora la Vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, además de un senador autonómico.

Desregulación y campo

Desregulación y campo. Estas han sido las dos principales reclamaciones de Vox durante la campaña, pero también al conocer que sus votos iban a ser fundamentales para que Andalucía tenga Gobierno. De hecho, en las últimas intervenciones de sus dirigentes en la comunidad autónoma, los de Abascal han cargado contra la gestión popular en materia agrícola o forestal, mientras defendían las de sus colegas en otros territorios.

Los cargos se repiten en otras comunidades. En Castilla y León, Vox se ha hecho con tres cargos: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Cultura, Turismo y Deporte. Algo similar ocurrió en Aragón, donde consiguieron Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Alimentación, además de un senador por designación autonómica.

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Este reparto de consejerías dificulta también el trabajo en los presupuestos. Si el reparto de competencias en las consejerías se mantiene como hasta ahora, el futuro consejero de Economía y Hacienda tiene una base sobre la que trabajar con las anteriores cuentas. Si, por el contrario, Vox entra en el Gobierno y se reconfiguran las consejerías, habría que empezar de cero, lo que retrasaría su aprobación. El PP apunta a que necesita que el Gobierno tome posesión cuanto antes para tener margen para aprobar unos nuevos presupuestos. Es uno de los principales argumentos para reclamar a Vox que no dilate más las negociaciones.

Fuente: El Correo de Andalucía