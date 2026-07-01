Diana Morant apela a la "oportunidad real" de ganar en su puesta de largo como candidata del PSPV

Puesta de largo de Diana Morant como candidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat. La dirigente socialista ha presentado su precandidatura para ser la cabeza de cartel del partido de cara a las elecciones previstas en mayo de 2027. A once meses de la cita (salvo adelanto), la también ministra de Ciencia ha hecho puesta de largo, con 500 personas a su alrededor, lo que ya verbalizó en el Comité Federal de Ferraz el sábado: que se postula para la responsabilidad de devolver a la izquierda al poder autonómico, de ahí el lema que le acompañará en los próximos meses: "Recuperar lo que importa".

"Recuperar lo que importa es blindar una educación pública de calidad y darle recursos a los docentes, es volver a invertir en una sanidad pública fuerte, es garantizar vivienda para que la gente joven y la gente humilde pueda acceder a un hogar y es estar del lado de los municipios de la dana, de los alcaldes de la dana y de las víctimas de la dana", ha expresado ahondando en el mensaje, complementado con el toque indie de la canción de ELYELLA y Viva Suecia 'Todo lo que importa'.

En realidad, más que una presentación para un asunto interno, Morant ha hecho del acto en Gandia una especie de cábala e igual que Rafa Nadal entraba en pista siempre con el pie derecho o Luciano Pavarotti solía actuar con un clavo en el bolsillo, la también ministra de Ciencia ha erigido en costumbre visto los éxitos previos comenzar en la Plaza Elíptica de la capital de la Safor los procesos electorales en los que se presenta como aspirante. Allí empezó su carrera hacia la Alcaldía con un mitin con Pedro Sánchez y Ximo Puig en 2015, allí empezó su conquista en enero de 2024 a la secretaría general del PSPV y allí ha empezado este miércoles su andadura hacia el Palau de la Generalitat.

"Cuando he de tomar una decisión importante vengo aquí, a casa, respiro y actúo", ha explicado Morant quien ha recordado su tiempo como alcaldesa, que ya acudió a ese mismo lugar a pedir a la militancia socialista "permiso" para ser la secretaria general del PSPV y que ahora acudía de nuevo para "ser la candidata socialista y ser la primera mujer presidenta de la Comunitat Valenciana". "La mejor forma de dedicarnos a la gente es gobernar y hoy vuelvo a dar ese paso para ganarle a la derecha y a la extrema derecha", ha indicado.

Para ello, antes deberá ser ratificada como candidata de su partido, seguramente, el reto más sencillo de todos los que tiene por delante. Podría serlo ya de manera oficial en la medianoche del viernes al sábado cuando se cierra el plazo para presentarse. A la espera de los procedimientos fijados, Morant se ha dado un baño de cargos de la federación valenciana, una forma de lucir los apoyos internos y contraponerse, de paso, con las dudas en el PP en torno a Juanfran Pérez Llorca, a quien ni siquiera ha citado. "Es o Mazón o nosotros", ha dicho situando al expresident como némesis.

"Dirán que no podemos, pero sí podemos"

Su discurso ha sido el de quien ya se sabe aspirante a la Generalitat y mira de frente a las urnas. Solo hay que ver el amplio abanico de referentes del PSPV arropándola para comprobar que no habrá alternativa: los presidentes provinciales del partido, diputados de las Corts, alcaldes de todas las comarcas y nombres propios como Pilar Bernabé. Y quienes no han ido, como por ejemplo Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata y líder provincial, no solo se han ausentado por un motivo de agenda institucional, sino que además han ‘enviado’ al evento a personas afines, una manera de mostrar el respaldo.

Y con la idea de la candidatura prácticamente atada, la líder del PSPV ha insuflado ánimo a los suyos y ha repetido en varias ocasiones el verbo "ganar". "Nos dirán que no podemos, pero sí podemos", ha indicado remarcando que en la Comunitat Valenciana hay una "oportunidad real para volver a gobernar", una forma de diferenciarse de los últimos resultados de los socialistas en otros territorios como Aragón, Extremadura o Andalucía y que pasa, entre otras circunstancias, por la gestión hecha en la dana por los 'populares'. "Igual que las víctimas de la dana han hecho dimitir a Mazón, nosotros haremos perder al PP que no merece gobernar la Comunitat Valenciana", ha incidido.

Ese "volver a gobernar", mirando hacia algo ya conocido, la ha apoyado en la referencia de Ximo Puig e incluso Joan Lerma y los ha contrapuesto con el citado Mazón, Eduardo Zaplana o Francisco Camps en el caso del PPCV. "¿A quién tienen ellos?", ha indicado antes de pedir a los presentes, responsables o simpatizantes de la formación, ir "con la cara bien alta" por lo hecho por los socialistas valencianos, una reivindicación que a su vez sirve para quitarse de encima la zozobra generada en torno al caso Zapatero.

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"La gente nos está esperando, no les vamos a fallar", ha indicado Morant. Así, ha incidido que su proyecto es "aglutinador", que buscará "sumar a todo el mundo" y ha interpelado tanto a los que "nos han votado votado siempre como a los que no nos han votado nunca, pero están hartos y saben que el cambio vendrá del Partido Socialista". "Somos la alternativa, salimos a ganar", ha sentenciado ante unas 500 personas que han acabado coreando el "presidenta, presidenta" en una plaza en la que la líder del PSPV ya sabe lo que es empezar una carrera con final exitoso.