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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El horizonte electoral y judicial amplía la brecha de Sánchez con sus socio
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
El Gobierno pone el foco en los controles y la fiscalización realizada y desgrana que:
• "La IGAE ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas del FASEE en todos los ejercicios".
• "La Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. La Comisión Europea ha sido puntualmente informada de todas las operaciones del FASEE".
• "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE".
• "El Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluye que “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”".
Es más, añaden desde el Ejecutivo que, "como no puede ser de otra manera, está garantizada la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales", pero ensalzan "la integridad de los profesionales que integran la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales". "Defendemos el rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)".
"Gracias a este fondo, se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos".
El Gobierno defiende a Gualda, presidenta de la SEPI
Tras la imputación del juez Santiago Pedraz a la presidenta de la SEPI, el Gobierno defiende que "en las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de SEPI, Belén Guada. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".
Destaca el dirigente popular que este hecho “tan excepcional y tan grave” no es el único escándalo de hoy porque la semana ha empezado con la secretaria de Zapatero guardando un “estruendoso silencio” en la comisión de investigación del Senado y ha continuado con la empresaria Carmen Pano en la Audiencia Nacional que afirmó llevar a Ferraz 90.000 euros “en billetes y metidos en bolsas de plástico”.
“Una declaración que consolida las sospechas de financiación ilegal del PSOE”, incide. “Los escándalos se suceden sin parar, los imputados crecen de 20 en 20 y la situación es insoportable.
Asegura que el silencio de los socios ya pasa de ser inexplicable a culpable y afirma que la única salida es un gobierno nuevo y decente que limpie toda esta basura cuanto antes.
Tellado tras la imputación de la presidenta de la SEPI y otras 24 personas: “Ya ha llegado el día en que el Gobierno tiene tantos imputados como diputados”
El secretario general del PP señala, tras advertirlo desde hace varios días, que hoy ya ha llegado el día en el que el Gobierno tiene ya tantos imputados como diputados.
“El Gobierno de P. S. tiene a 121 personas imputadas en casi una veintena de causas de corrupción”, afirma tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de imputar a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto con otras 24 personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de las cloacas del PSOE.
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez les otorga la condición de investigados en aras al derecho de defensa. Según Anticorrupción, algunos de los cargos públicos señalados "habrían podido valerse de información privilegiada obtenida por razón de su función para procurar o facilitar un beneficio económico propio o de terceros, ya fuera mediante la anticipación de decisiones administrativas o la intervención en operaciones societarias directamente vinculadas a dicha información".
La decisión se relaciona con las cinco operaciones sospechosas llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que ya venía investigando el juez desde el pasado mes de diciembre. Se imputan irregularidades en relación con actuaciones relacionadas con la empresa pública Mercasa; la compañía pública Enusa; el rescate financiero concedido por la SEPI a Tubos Reunidos; una adjudicación vinculada a la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides y diversas operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia.
Más información
El juez Pedraz imputa a la actual presidenta de la Sepi y otros 24 directivos y empresarios por su implicación en la trama de tráfico de influencias de Leire Díez
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a otros 24 cargos públicos y empresarios como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa relacionados con la actuación de 'Hirukok' (nosotros 3 en euskera), que da nombre a un grupo de WhatsApp en el que participaban la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de esta sociedad pública Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del 'exnúmero 3' del Partido Socialista Santos Cerdán.
La secretaria de Zapatero abandona el Senado
Hora y media después de que empezara la comisión de investigación en el Senado por el caso SEPI, Gertrudis Alcázar abandonó la Cámara Alta después de acogerse a su derecho a no declarar ante la comisión, donde escuchó en silencio todas las preguntas de los parlamentarios presentes.
Cristina Gallardo
La secretaria de Zapatero guarda silencio en el Senado
"No debe entenderse como un desaire, sino algo coherente con mi condición procesal"
May Mariño
Getrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, no habla en el Senado
Alcázar ha intervenido inicialmente para manifestar que "siguiendo asesoramiento jurídico" para preservar sus derechos fundamentales, al haber sido imputada en la causa en la que se investiga a su jefe, el expresidente Rodríguez Zapatero. "Voy a mantener silencio en esta comisión no debe entenderse como un desaire, sino coherente con mi condición procesal", ha manifestado.
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