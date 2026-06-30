Mompó desespera a la jueza de la dana: no recuerda que la alcaldesa de Torrent le avisara del desbordamiento del Poyo

Segunda vez que el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, acude a declarar en calidad de testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana. La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, le citó recientemente después de la testifical de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien declaró que la tarde de la dana hizo una llamada al dirigente provincial, y le informó del desbordamiento del barranco del Poyo. Mompó ha declarado que no lo recuerda.

Lo ha hecho en una declaración inconexa y fragmentaria, según fuentes presenciales, protagonizada al principio por la tensión entre el testigo y la instructora, que se ha mostrado irritada ante las imprecisiones y las lagunas de memoria del dirigente provincial.

El interrogatorio ha empezado por la última testifical de la vicepresidenta de la Diputación, Reme Mazzolari, que tuvo lugar este lunes. Mazzolari tuvo tres llamadas con Mompó la mañana de la dana pero el presidente ha declarado que no recuerda su contenido. No supo, de hecho, que su vicepresidenta estaba teletrabajando y que no fue consciente de la emergencia hasta bien entrada la tarde (19.30 horas, dijo Mazzolari).

Otro de los puntos del interrogatorio han sido los contactos de la que fuera alcaldesa de Chiva, Ampro Fort, quien declaró que habló con el diputado de bomberos, Avelino Mascarell, para informarle del desbordamiento entre las 18.30 horas y las 19 horas, cuando este se encontraba con Mompó en el Cecopi. "Creo que esa conversación... no sé cuándo se produce, es que confundo las horas", ha apuntado ante las preguntas insistentes de la magistrada. "Por eso están las facturas", le ha dicho la jueza, quien le ha preguntado si Mascarell hubiera cometido "la imprudencia de estar en el Cecopi y no trasladar una información tan sensible sobre Chiva". "No lo sé", ha vuelto a responder el presidente provincial. "Si lo dijo o no, no se lo puedo confirmar".

Ha llegado un punto del interrogatorio, al poco tiempo de empezar, que la defensa de uno de los dos investigados, Emilio Argüeso, ha cuestionado la forma de preguntar de la magistrada y le ha acusado de intentar "forzar" las respuestas del dirigente provincial.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, entrando al juzgado de la dana para declarar por segunda vez / Rober Solsona/EP

Más tarde, sobre la llamada de supuestamente le hizo la alcaldesa de Torrent, ha dicho no recordar nada, como había hecho hasta entonces con el resto. Incluso ha apuntado que había olvidado cuándo se enteró de la alerta roja decretada desde primera hora por Aemet en la provincia de Valencia.

La revelación de la alcaldesa de Torrent, también del Partido Popular, vino sustentada por la factura telefónica cotejada por la letrada de la administración de justicia, y donde figuraba precisamente ese contacto telefónico a las 18.38h con una duración de 39 segundos. El contacto es clave porque Mompó, junto al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, en ese momento se encontraba en la reunión del Cecopi que presidía la consellera Salomé Pradas y en esos momentos se estaba preparando el primer borrador del ES Alert.

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Cabe recordar que, en un principio, Mompó aseguró en su entrevista en el programa Salvados de La Sexta que supo de los problemas en el barranco del Poyo a las 18 horas o antes. Sin embargo, más tarde, al declarar ante la magistrada en julio de 2025, se desdijo y matizó que aquella tarde no podía tener información del barranco "antes de las 19 de la tarde", en la línea con otros testigos y los dos investigados, que han asegurado que no se habló de este accidente geográfico en el Cecopi.