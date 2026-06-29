DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El Senado toma el protagonismo con la citación de la secretaria de Zapatero y Marlaska

El foco de la actividad parlamentaria estará esta semana en el Senado, por donde pasarán, en diferentes comisiones de investigación, Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigada en el caso Plus Ultra, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Concluido el periodo de sesiones plenarias en el Congreso, todas las miradas estarán puestas en el Senado, este lunes con la secretaria del expresidente Zapatero, en la comisión sobre la gestión de la SEPI, donde también comparecerá ese mismo día por la tarde Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El martes, según recuerda EFE, será el turno de la comisión de investigación del caso Koldo, donde acudirá Ramón Alzórriz, ex vicesecretario general del PSN, para dar explicaciones sobre su relación con la empresa Servinabar, propiedad del empresario investigado Antxón Alonso.

Será esta comisión en la que también declarará Grande-Marlaska, quien ya pasó por la misma en octubre de 2024, cuando aseguró que nunca sospechó de posibles negocios turbios de su ex compañero de Gabinete José Luis Ábalos.