Tellado asegura que el Gobierno tiene ya 121 imputados, "tantos como diputados del PSOE" y el Gobierno defiende a la SEPI

El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró este lunes que tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de imputar a la presidenta de la SEPI, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene 121 imputados, el mismo número que diputados del PSOE. Mientras desde el Ejecutivo ensalzaron "toda la confianza" en Belén Gualda y el "gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

"Ya ha llegado el día en que el Gobierno tiene tantos imputados como diputados", enfatizó Tellado en un comunicado remitido a los medios de comunicación después de la imputación de Gualda y otras 24 personas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que se investigan en el caso Leire.

A juicio del secretario general del PP, la situación para el Ejecutivo de Sánchez es ya "insoportable", porque los imputados "crecen de 20 en 20".

Tellado lamentó que las nuevas imputaciones conocidas este lunes no son el único escándalo en este inicio de semana, donde la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha guardado un "estruendoso silencio" en el Senado y la empresaria Carmen Pano, que afirmó llevar a Ferraz 90.000 euros, ha declarado en la Audiencia Nacional.

Después de las palabras del dirigente popular llegó la defensa de La Moncloa a Gualda y a la SEPI. "Como no puede ser de otra manera, está garantizada la colaboración y el respeto con las decisiones judiciales", pero añaden desde el Ejecutivo que "en las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de Sepi" de manera que "mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

"Queremos destacar la integridad de los profesionales que integran la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Defendemos el rigor de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)", ensalzaron desde el Gobierno toda vez que, defendieron que, "gracias a este fondo, se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos".

En este sentido, el Ejecutivo repasó que "la IGAE ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas del FASEE en todos los ejercicios". Así como que "la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. La Comisión Europea ha sido puntualmente informada de todas las operaciones del FASEE".

Añadieron también desde el Gobierno que "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE".

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"El Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluye que “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”, concluye el comunicado remitido desde el Gobierno.

Fuente: El Periódico