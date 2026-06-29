CHA cumple 40 años como referente del aragonesismo de izquierdas

Hace justo hoy cuarenta años, un centenar de personas vinculadas a distintas asociaciones culturales, sociales, pacifistas y de izquierdas, decidió fundar el primer partido aragonesista de izquierdas de Aragón. Así nació Chunta Aragonesista un 29 de junio de 1986, coincidiendo con el desgaste que sufrió el PSOE de Felipe González con sus volantazos en el referédum de la OTAN.

En plena efervescencia autonomista, con casi todo por hacer en Aragón, una opción política se abría paso en la comunidad. Sin amarres ni referentes en Madrid. Con Aragón en el ADN y por bandera. Un partido nacido al calor de movimientos intelectuales y nacionalistas que ha ido navegando en la política aragonesa durante las últimas cuatro décadas entre fuertes liderazgos y vaivenes por el siempre agitado espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE.

El pasado viernes celebraron estos 40 ños de historia. Y a día de hoy afrontan el futuro con nuevos bríos. Por los últimos buenos resultados en las urnas el pasado 8 de febrero, porque llegan más militantes nuevos de los que se van y porque, a nivel nacional, si algo está funcionando entre los votantes progresistas en las últimas contiendas electorales son esas marcas con arraigo territorial en plena ola conservadora y ultraderechista.

Bernal, celebrando los resultados electorales del 95. / Archivo de CHA

Chunta consiguió sus primeros diputados en 1995, casi diez años después de su fundación, con Chesús Bernal y Chesús Yuste. Cinco años después, de la mano de José Antonio Labordeta, el proyecto aragonesista de izquierdas llegó por primera vez al Congreso de los Diputados, donde estuvo ocho años, también gracias a la unión con Izquierda Unida en el proyecto que entonces se llamó Izquierda por Aragón.

Labordeta, celebrando el primer escaño de CHA en el Congreso de los Diputados. / EFE

No fue hasta 2015, con José Luis Soro y Joaquín Palacín en la bicefalia orgánica e institucional del partido, cuando la formación llegó a la máxima responsabilidad política autonómica, entrando al Gobierno de Aragón, y coincidiendo con el peor resultado desde que entraron en las Cortes de Aragón, con solo dos diputados. En pleno auge de Podemos, que ese mismo año obtuvo 14 escaños en las Cortes de Aragón, CHA tomó la decisión estratégica de entrar al Gobierno y ganar visibilidad para tratar de recuperar su espacio.

Firma del pacto de gobierno entre José Luis Soro y Javier Lambán, en 2019. / El Periódico de Aragón

Soro encadenó dos legislatura consecutivas como consejero de Verterbración del Territorio, Movilidad y Vivienda en el Ejecutivo aragonés, en coalición primero con el PSOE de Javier Lambán. Y, después, dentro del cuatripartito junto al propio PSOE, Podemos y el PAR.

Después de volver a su cuota habitual de 3 escaños en 2019 y 2023, el salto llegó por sorpresa y de la mano de su último presidente Jorge Pueyo, en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero. Como siempre hasta ahora, en Aragón no fructificó ningún tipo de unión de las grandes fuerzas de la izquierda, pero Pueyo logró el mejor resultado del partido desde 2003, con 6 diputados autonómicos y grupo parlamentario propio.

Jorge Pueyo, entrando a un mitin de CHA en las elecciones del 8F. / Jaime Galindo

En sus 40 años de historia, CHA no ha abandonado las banderas que le hicieron existir: el aragonesismo, la defensa de las lenguas propias de Aragón, la reivindicación de unas relaciones bilaterales con el Estado y de que la comunidad autónoma tenga un peso específico que se corresponda con su historia.

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Manifestación contra el trasvase del Ebro. / Archivo de CHA

Tampoco el ecologismo, el respeto a los derechos LGTBI o la lucha antitrasvase del Ebro han dejado de estar en su ADN. El partido celebra hoy sus 40 años de historia con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. El reto es mantener la pujanza del 8F y recuperar presencia en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde no están desde 2019.