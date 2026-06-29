Ayuso eleva su advertencia sobre los censos electorales: "Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal"

En el tramo final del curso político pero cuando el 'feeling' preelectoral empieza a instalarse cada vez más en el ambiente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado sus advertencias sobre lo que asegura es un intento del Gobierno de inflar el censo electoral a través de la nacionalización de descendientes de exiliados de la Guerra Civil prevista en la Ley de Memoria Democrática.

“El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento del voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, ha señalado la dirigente madrileña este lunes en un encuentro informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso”, ha añadido subiendo un tono el diapasón en un asunto sobre el que viene varios meses pronunciándose.

“No hay ley de nietos que oculte que España necesita reiniciarse o dejará de ser España”, ha insistido. “La tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina. Multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral”, ha sentenciado.

La advertencia llega en el mismo día en que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra esta legislación, tras la que advierte un ejercicio de “ingeniería electoral” y un interés “evidente” de conseguir nuevos votantes. El jefe de la oposición también ha aludido al peso electoral que tendría Buenos Aires de procederse con las nacionalizaciones.

Ayuso, sin embargo, ha ido más lejos al extender su aviso al papel de “cónsules y funcionarios”. Desde su equipo se advierte de que la Comunidad de Madrid estará muy pendiente del proceso de nacionalizaciones.

La presidenta madrileña, por lo demás, ha vuelto a pedir en duros términos la dimisión de Pedro Sánchez. “Dirigir es asumir que, cuando llega el final de una etapa, antes de convertirte en un elemento tóxico y detestado has de saber que esto ha llegado a ese momento”, ha indicado en una cita ate un auditorio especialmente conformado por directivos empresariales, “Cuando ya no tienes buenas ideas, buenos propósitos, nada ilusionante que proponer, cuando estás preso de tu propia caricatura y de tu ego solo te queda dimitir y dejar paso a alguien mejor que tú. Todo proyecto tiene un principio y un final”.

“Es descabellado pensar que, porque al presidente del Gobierno le va fatal, y todavía le va a ir peor en los juzgados, y no digamos en las urnas, a España entera le tiene que ir mal. No es nuestra culpa”, ha zanjado.

Fuente: El Periódico de España