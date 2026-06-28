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Pedro Sánchez reivindica en el Día del Orgullo que España es "el mejor país" para ser y amar en libertad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo, Día internacional del Orgullo LGTBIQ+, que España lidera el mapa europeo "arcoíris" de derechos y libertades para el colectivo y, por tanto, es el mejor país "para ser, amar o expresarse en libertad".
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