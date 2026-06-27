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Sánchez pide al PSOE "coraje" para "limpiar lo que haya que limpiar" y "seguir gobernando" hasta "la España de 2030"

El presidente del Gobierno reclama "determinación" al partido para que gane "el progreso frente a la involución"

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del 27 de junio de 2026.

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del 27 de junio de 2026. / Javier Barbancho / ACN

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha abierto el Comité Federal del partido reclamando a la organización "coraje" y "determinación" para "seguir gobernando" ahora y también "la España de 2030". La parte principal de su discurso ha consistido en una reivindicación de la labor de su Gobierno desde 2018. Y en su contraposición con lo que significaría un ejecutivo de PP y Vox. Sánchez ha resumido los escándalos de corrupción que han acosado a la formación en los últimos meses, diferenciando los casos reales de corrupción de las causas contra su familia, y se ha comprometido a "limpiar lo que haya que limpiar" para seguir después "mejorando la vida de los ciudadanos".

"En España, en cada municipio, en los territorios y a nivel estatal e incluso internacional", ha continuado ante los miembros de la dirección, "se está librando una cruenta batalla entre el progreso y la involución". Una batalla en la que "la derecha y la ultraderecha" trabajan para "recortar el Estado del bienestar" y "liquidar derechos y libertades". Ante esta realidad, el PSOE lidera un Gobierno que "incomoda" porque trabaja para "mejorar la vida de la gente".

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Fuente: El Periódico

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