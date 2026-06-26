Caso Leire
Los jefes de la UCO que admitieron presiones
Admitieron a los investigadores que se les indicó que no fueran "proactivos" en el caso contra el hermano de Sánchez
Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE
El que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hoy general de Brigada Rafael Yuste ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una supuesta trama dpara sabotear causas judiciales que salpican al Gobierno, que el propio DAO de la Guardia Civil le indicó en julio de 2024, en plena investigación al hermano del presidente del Gobierno que no fuese "proactivo", y se pusiera "de perfil" debiendo ser, en este caso concreto, "la autoridad judicial quien tomase la iniciativa".
Además de a Yuste, el magistrado de la Audiencia Nacional había citado también este viernes en calidad de testigos
juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha caso Leire toma declaración como testigos a los exjefes de la UCO que supuestamente recibieron presiones para ponerse de perfil en las investigaciones. Se trata de los exjefes de esta unidad del Instituto Armado, Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Además, también están citados el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Leonardo Sánchez, y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad
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