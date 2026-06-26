Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate estado de la RegiónCrimen a martillazos Torre PachecoArco NorteCarlos TarqueMejores acceso La Manga
instagramlinkedin

Renuncia

Dimite el coordinador autonómico de Podemos en Asturias por motivos personales

Diego Ruiz de la Peña ha presentado su renuncia aludiendo a una cuestión de "salud familiar" y a la necesidad de "dedicarle el tiempo y el acompañamiento que merece"

Diego Ruiz de la Peña.

Diego Ruiz de la Peña.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Oviedo

El coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, ha presentado este viernes su dimisión por motivos personales tras casi dos años y medio al frente de la formación morada, según ha informado el partido en un comunicado.

Ruiz de la Peña ha dirigido un comunicado a la militancia en el que atribuye su decisión, tomada "tras meses de reflexión", a "motivos personales de salud familiar" y a la necesidad de "dedicarle el tiempo y el acompañamiento que merece" a dicha situación.

Portavoz de Podemos Llanes, De la Peña fue el candidato apoyado por la dirección nacional liderada por Ione Belarra y ganó las primarias del partido en febrero de 2024 frente a Olga Blanco, aspirante del sector crítico.

Este proceso de elección se celebró después de que la dirección nacional excluyera de las listas de candidatos que podían optar a las primarias a la única diputada de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, objeto de un expediente de expulsión del partido que la llevó a su actual condición de parlamentaria del Grupo Mixto en el Parlamento asturiano.

En un balance de su etapa al frente de Podemos Asturies, Ruiz de la Peña se ha referido a las "dificultades organizativas y políticas" existentes a su llegada y ha agradecido a la dirección autonómica su "enorme capacidad de trabajo, lealtad y compromiso, especialmente en los momentos más difíciles", así como a Ione Belarra su "empatía y cariño".

Noticias relacionadas

Ante la marcha de su coordinador autonómico, el partido designará un "equipo técnico" que dirigirá temporalmente la formación en Asturias hasta la celebración de primarias.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un joven de 18 años por matar al vecino de Zarandona hallado en un parque de la pedanía
  2. Detenido por reventar la cabeza a martillazos a un hombre en Torre Pacheco: la víctima, entre la vida y la muerte
  3. Muere Vicente ‘Pepino’, alma de uno de los chiringuitos más icónicos de Cabo de Palos
  4. El espectacular vídeo que recrea cómo quedará la primera parte del Arco Norte de la Región de Murcia tras las obras
  5. Seis millones de euros para aliviar los atascos permanentes en la Gran Vía de La Manga del Mar Menor
  6. La Región de Murcia amplía la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones a hermanos, tíos y sobrinos
  7. En directo: ElPozo Murcia-Barça, cuarto partido de la final
  8. De las oposiciones en Secundaria a frenar las listas de espera: estas son todas las medidas anunciadas por López Miras en la Asamblea Regional

Qué hacer durante un terremoto: protegerse bajo una mesa y no salir al exterior hasta que termine el temblor

Qué hacer durante un terremoto: protegerse bajo una mesa y no salir al exterior hasta que termine el temblor

El PSOE sale a degüello contra López Miras por la trama de las prótesis y pide su dimisión: "Lo sabían y no lo impidieron"

El PSOE sale a degüello contra López Miras por la trama de las prótesis y pide su dimisión: "Lo sabían y no lo impidieron"

El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca

El hombre atacado a martillazos en Torre Pacheco lucha por su vida en la UCI de la Arrixaca

La Región de Murcia aprobará un nuevo decreto ley de vivienda asequible la próxima semana

La Región de Murcia aprobará un nuevo decreto ley de vivienda asequible la próxima semana

La Región ingresará 146 millones más para Dependencia tras la subida de la financiación estatal

La Región ingresará 146 millones más para Dependencia tras la subida de la financiación estatal

Os y Lluna, los dos perros mayores que buscan una familia para no separarse después de 12 años juntos: “No merecen acabar así”

Os y Lluna, los dos perros mayores que buscan una familia para no separarse después de 12 años juntos: “No merecen acabar así”

La Academia de Farmacia y el COFRM celebran la clausura del curso 2025/2026

La Academia de Farmacia y el COFRM celebran la clausura del curso 2025/2026

ElPozo Murcia-Barça: cuarto partido de la final de la liga de fútbol sala

ElPozo Murcia-Barça: cuarto partido de la final de la liga de fútbol sala
Tracking Pixel Contents