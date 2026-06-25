Terremoto en Venezuela
El Gobierno mandará personal de la UME a Venezuela y ayuda de la Agencia de Cooperación
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado por teléfono su homólogo venezolano, Yván Gil, tras los terremotos que han sacudido al país sudamericano
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves a su homólogo venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.
Precisamente, desde el Ministerio de Defensa avanzan a esta redacción que "levan desde la madrugada preparándose por si acaso era necesario activarse". "Mandamos apoyo y personal" pero aun no están cerrados los concretos de esa ayuda, según dichas fuentes.
Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.
Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado a su homólogo de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.
Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según han indicado las fuentes.
- Incendios, riñas y desórdenes públicos: la noche de San Juan se salda con 351 incidencias en la Región de Murcia
- Un incendio en una nave industrial de Yecla deja un herido y moviliza a dos helicópteros
- Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
- A la venta una promoción de casi 140 viviendas listas para entrar a vivir en Juan de Borbón en Murcia
- Asaltan y lesionan al periodista taurino Mariano Molina para robarle una cadena de oro en el centro de Murcia
- Los jefes de servicio de la Arrixaca exigen que se depuren responsabilidades por el fraude de las prótesis y que no se manche el nombre del hospital
- Los acosadores de Primaria y Secundaria de la Región de Murcia tendrán que cambiar de centro educativo
- Hasta 150 efectivos con tres helicópteros trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Abanilla