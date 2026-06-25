Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, cuya empresa Inteligencia Prospectiva pagó más de un millón de euros a las sociedades que, según la UDEF, conforman el denominado como "Grupo Zapatero", recurrieron al expresidente para obtener la nacionalidad española, según consta en los mensajes que se intercambió Guillermo Amaro Chacón con la secretaria del exlíder socialista, Gertrudis Alcázar, y que forman parte del sumario del caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Mensajes entre Guillermo Amaro Chacón y la secretaria de Zapatero / EL PERIÓDICO

"Hola Guillermo, por favor, dime que nacionalidades son las que os han comunicado que estan ya concedidas y cuales siguen a la espera. Gracias. Un abrazo. Gertru", escribió el 30 de mayo de 2024 desde un teléfono de la 'Oficina del presidente Zapatero', al que contestó una hora después el empresario venezolano: "Te confirmo que la única nacionalidad que fue concedida fue la mía. El resto de los familiares siguen a la espera. A esos efectos, te envío a continuación un cuadro actualizado con los familiares que siguen a la espera y sus respectivos datos".

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"Me mantengo a la disposición para cualquier aclaratoria o información adicional que se pueda requerir. Muchas gracias por todo", completó este empresario en un mensaje interceptado por la UDEF en el teléfono de la secretaria de Zapatero. Esta redacción ha podido confirmar que los dos empresarios han obtenido de manera reciente la nacionalidad española, tal y como consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

Pregunta del juez Calama

Precisamente, en la Audiencia Nacional el juez Calama preguntó al expresidente del Gobierno socialista si estos hermanos venezolanos ya habían obtenido la nacionalidad española, a lo que Zapatero no contestó. En su declaración, Zapatero reconoció que conocía a los hermanos Amaro Chacón "desde hace mucho tiempo. Pertenecen a un grupo familiar venezolano de tres generaciones de empresarios dedicados al sector de los seguros, al sector del transporte, al sector inmobiliario, a una amplia gama. Es un grupo empresarial muy importante. Son hijos de de la segunda generación, son dos jóvenes emprendedores brillantes que yo les conozco desde hace tiempo", relató.

Lucía Feijoo Viera

El magistrado definió en el interrogatorio a Zapatero a la empresa los hermanos Amaro Chacón, Inteligencia Prospectiva, como "rara", porque estaba "desaparecida": ¿Usted mantiene el contacto con los hermanos?", preguntó el magistrado, ante lo que el expresidente respondió: "No, no, no he tenido de nuevo contacto, pero vamos, no me afecta, porque yo no soy de esa sociedad para nada, ni he tenido ninguna relación con esa sociedad".

"¿Usted estuvo en el domicilio social de esta sociedad?", prosiguió en su interrogatorio el juez, que vio como Zapatero respondía afirmativamente: "Estuve allí, sí, sí. Pero no voy a responder por Inteligencia Prospectiva, obviamente", zanjó.

En ese momento Calama desveló que según la Agencia Tributaria Inteligencia Prospectiva transfirió a la empresa Análisis Relevante, propiedad del "lugarteniente" de Zapatero, más de 380 000 euros; a Gate Center, 266 000 euros y a Wathefav SL, propiedad de las hijas del expresidente del Gobierno Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 551.760 euros.

Viaje a Perú con Zapatero

Según la UDEF, Inteligencia Prospectiva "es una sociedad carente de actividad real, cuyo objeto es introducir fondos en España, con origen en territorios extranjeros, simulados como ampliaciones de capital. Estos fondos serían empleados para realizar pagos en España, como los realizados a Análisis Relevante".

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El último informe de la UDEF sobre los negocios de Zapatero en Bolivia y Perú pone de manifiesto que los hermanos Amaro Chacón y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, acompañaron a Zapatero en una viaje a Bolivia para reunirse con el presidente de este país, Luis Arce, para ayudar al grupo peruano Gloria que se enfrentaba a una sanción de 100 millones de dólares. Por estas gestiones el expresidente habría ingresado hasta 200.000 euros.