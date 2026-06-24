Sánchez reduce la corrupción en el PSOE “a la antigua Secretaría de Organización”, niega financiación ilegal y ve “acoso” contra su mujer y hermano

Ni corrupción generalizada, ni financiación ilegal ni nada nuevo en la tormenta judicial que durante las últimas semanas ha descargado sobre el PSOE y el Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado su comparecencia ene l Congreso en intentar rebajar la magnitud de los casos que lo cercan acotándolos a lo que ha denominado en varias ocasiones "antigua secretaria de Organización" del PSOE, sin mencionar directamente a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y el Gobierno para ganar dinero", se desvinculó para negar también financiación ilegal en su organización, al línea roja de los socios parlamentarios. Aun sin restar gravedad a estos hechos, sobre todo a la sentencia del caso mascarillas, encapsuló en la misma trama los casos mascarillas o Leire Díez.

Una trama sobre la que defendió haber actuado ya con su expulsión de las filas socialistas. "Cuando se descubrió el caso, no dimos un paso al lado, sino uno al frente. Pedí disculpas. Expulsamos inmediatamente a los investigados. Comparecí ante suseeñorías. Pusimos al servicio de la Justicia y las fuerzas de seguridad toda la información requerida", enumeró situando siempre su origen en el pasado, "hace ya más de dos años y cuyos extremos van revelándose poco a poco".

Noticias relacionadas

Sobre la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el jefe del Ejecutivo volvió a insistir en la confianza en su presunción de inocencia y respecto al rescate a la aerolínea Plus Ultra defendió que el crédito fue "plenamente legítimo" y "conforme a ley". Tras recalcar que hace "15 años que no ostenta un cargo público", enmarcó todo en la "legalidad de su actividad privada".