Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha llegado a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso con una nueva propuesta bajo el brazo. Tras pedir, cuando no exigir, el adelanto electoral o una cuestión de confianza, la dirigente posconvergente ha propuesto al presidente del Gobierno que dé un paso atrás y permita que el bloque de la investidura elija a otro jefe del Ejecutivo para terminar la legislatura y evitar así unas elecciones generales en las que la extrema derecha podría lograr mucho más peso del actual.

"Medite con serenidad lo que hoy le proponemos", le ha dicho Nogueras a Sánchez desde la tribuna de oradores, demorando varios minutos la propuesta y elevando la tensión en el hemiciclo del Congreso. En esos minutos, la diputada de Junts ha advertido al presidente del Gobierno de que llegaba al debate de este miércoles "tocado y hundido", sin la "mayoría" y la "legitimidad" suficientes para seguir gobernando y siendo "el principal obstáculo" para que continúe la legislatura. Sobre todo, ha explicado, por los incumplimientos del Gobierno que les ha llevado a romper sus relaciones con el Ejecutivo.

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Eso sí, ha dicho que sigue existiendo una mayoría conformada por el bloque de la investidura -PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria- que no quiere que "la extrema derecha ocupe el poder". Así, ha lanzado una petición clara al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir, de cumplir con Catalunya y de cumplir con los catalanes".