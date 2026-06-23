Cuidados
El Consejo de Ministros aprobará una partida extra para dependencia de 2.218 millones: "Seguimos para mejorar la vida de la gente"
Con el objetivo de reducir las listas de espera, reforzar los cuidados para las personas dependientes y las condiciones laborales de los cuidadores
Como anticipo del proyecto de Presupuestos, a modo de exhibición de programa electoral, Sánchez ha contrapuesto su modelo de inversión en derechos sociales frente a los recortes
Frente al cerco judicial, el mensaje de que el Gobierno sigue centrado en gobernar y desplegar su agenda. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes un real decreto con una partida extra para dependencia de 2.218 millones de euros. Se trata de la "mayor inversión dependencia de la democracia", según ha destacado, al multiplicar por cinco la cantidad total dedicada desde 2018, con el objetivo de reducir las listas de espera, reforzar los cuidados para las personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores.
“Un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, humano y justo, que no deje a nadie atrás”, incidió el jefe del Ejecutivo tras un encuentro con personas con discapacidad en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para referirse a un nuevo pilar del Estado de bienestar.
No es habitual que el jefe del Ejecutivo anuncie públicamente justo antes de la reunión del Consejo de Ministros los asuntos que prevé aprobar. De hecho, la propia reunión se ha retrasado media hora sobre el horario habitual para poder encajar previamente la comparecencia de Sánchez. La razón la dio el presidente del Gobierno. Aun sin referirse directamente a la petición de Alberto Núñez Feijóo de convocar elecciones tras la sentencia del caso mascarillas, respondió "a quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino" que "la respuesta está aquí".
"Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar derechos. Seguimos para construir un país más justo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Porque hacer país es cuidar", justificó.
Como anticipo del proyecto de Presupuestos, a modo de exhibición de programa electoral, Sánchez ha contrapuesto su modelo de inversión en derechos sociales frente a los recortes. "Este Gobierno asumió la tarea de reconstruir y fortalecer un sistema que durante años fue prácticamente desmantelado por las políticas de austeridad del PP. Entre 2012 y 2020, la aportación del Estado permaneció estancada en mínimos históricos. Desde entonces, hemos triplicado la inversión estatal en dependencia, pasando de poco más de 1.300 millones de euros a casi 3.800 en 2025", recalcó.
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