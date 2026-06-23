Caso mascarillas
Bolaños carga contra las “difamaciones” de Aldama y reta al PP a “meterlo en las listas”
El titular de Justicia cuestiona que el comisionista y nexo corruptor de la trama ataque en entrevistas televisivas al Gobierno “con cuatro millones metidos en el bolsillo”
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha mantenido la pauta marcada por el Gobierno para trasladar su “respeto absoluto a la sentencia [del caso mascarillas], la instrucción y el juicio con todas las garantías”, lo que no le ha impedido marcar distancias con las “interpretaciones para ensalzar a personas que no lo merecen”, en referencia al comisionista Víctor de Aldama.
Tras colaborar con la justicia, el nexo corruptor de la trama vio suspendida su ejecución de pena, reducida a cuatro años y medio. El titular de Justicia ha puesto de relieve que la propia sentencia apunta a “parte de lo que dice es cierto, parte la conocía la UCO y otra son difamaciones”, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Bolaños ha diferenciado su caso del de José Luis Peñas, el denunciante de la Gürtel y que fue indultado por este Gobierno. “Casos absolutamente diferentes”, pues el primero denunció el caso de corrupción en el PP antes de que se conociese y Aldama “colabora cuando le pillan y ya está encarcelado”. Asimismo resaltó que la “aportación de Peñas fue toda cierta” y que cuando se le indultó “llevaba cuatro años de inhabilitación”.
El titular de Justicia también ha reprochado que mientras Peñas sí cumplió una condena y volvió a su puesto de trabajo como conserje, el comisionista se estaría “paseando por los platós” para “difamar” a políticos progresistas y “con cuatro millones metidos en el bolsillo”, en referencia a las comisiones que no se le han exigido devolver.
A la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha recriminado por ello que “sea su referente ético”. Por ello ironizó en que si es “su amigo y su aliado, le propongo que lo metan en las próximas listas del PP y hagan público su amor”.
Los populares han vuelto a reclamar, ahora en el Senado, que se convoquen elecciones tras la sentencia que condena a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian que un jefe de servicio del Ayuntamiento de Molina gastó casi 16.000 euros de dinero público en desodorantes, alcohol y comida precocinada
- Antonio Gambín: de guardia civil y policía local de Murcia a cumplir su sueño de ‘altos vuelos’ como piloto de avión
- El funcionario que se atrincheró ante Guillén
- Rozalén: 'Necesitaba que me dijeran te quiero y ha venido desde un lugar donde no he nacido
- Cortan la circulación de los trenes en Murcia por un incendio de matorral con dos focos junto a las vías del AVE
- ‘The Floor is Lava’ abre sus puertas en el Centro Comercial Thader
- Un incendio de matorral moviliza a bomberos y un helicóptero en un terreno del barrio Peral de Cartagena
- Los famosos ponen de moda los Soletes de la Región de Murcia: estos son los 10 locales elegidos por Viva Suecia, Arde Bogotá, Sexy Zebras y otros artistas