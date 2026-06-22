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Caso Begoña Gómez

Bolaños pide al CGPJ preservar “el buen nombre de la justicia” ante la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez

"Esta causa debió desestimarse desde el primer día", ha cuestionado el ministro de Presidencia y Justicia antes de que se vuelva a reunir la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar el auto del juez

El CGPJ estudia este lunes si expedienta al juez Peinado por sus palabras sobre la Policía

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Iván Gil

Madrid

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha evitado referirse a prevaricación en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como sí han hecho otros miembros del Ejecutivo, pero sí ha cuestionado que se habría "vulnerado" la doctrina del Supremo. "Esta causa debió desestimarse desde el primer día", cuestionó durante una entrevista en la 'Cadena Ser' antes de que se reúna la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar el auto del juez de Madrid Juan Carlos Peinado.

Bolaños ha apuntado que esta causa estaría "afectando a la imagen de la justicia" y ha destacado que una de las funciones más importantes del CGPJ es preservarla. De ahí que haya apuntado que el auto del juez de Madrid Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarle en una eventual fuga, ha sido criticado de manera "transversal", tanto a derecha como a izquierda.

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