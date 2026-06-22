Aldama se libra de entrar en prisión a cambio de no volver a delinquir y un año de trabajos sociales

El Tribunal Supremo ha condenado a 4 años y medio de cárcel al comisionista Víctor de Aldama, pero suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos cometidos por la organización criminal liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el asesor Koldo García. Para ello el fallo exige a este empresario la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer durante un año trabajos en beneficio de la comunidad.

En la sentencia, los magistrados explican que la "cuantía de las penas individuales impuestas por cada delito, al no superar ninguna los dos años de prisión, abre la vía a la suspensión extraordinaria prevista en el artículo 80.3 del Código Penal". Además, no identifican "razones relacionadas con la trayectoria criminal" de Aldama "que impidan conceder la suspensión extraordinaria".

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El juicio por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes quedó visto para sentencia en mayo pasado con la última palabra de los acusados. Fue entonces cuando empezó la cuenta atrás para que el Tribunal Supremo dictara la sentencia conocida este lunes tras las deliberaciones desarrolladas por el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez-Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres.