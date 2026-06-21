Moreno acelera el pacto con Vox ante una negociación dura: "Piden cosas ilegales"

Juanma Moreno quiere cerrar cuanto antes el pacto con Vox. Necesita que su nuevo Gobierno esté en marcha antes de agosto, que coja oxígeno y que llegue a septiembre con impulso político. En el PP empiezan a asumir que la legislatura no será sencilla. Moreno sabía que perder la mayoría absoluta era un "lío", pero en el partido están comprobando hasta dónde puede apretar Vox cuando dos votos deciden una investidura.

Alguien metido de lleno en la negociación lo resume así: "Está siendo una negociación dura". "Es difícil", admiten fuentes populares, pese al mensaje público de "cordialidad" y "optimismo" que repiten los portavoces de ambos partidos.

El PP ya tiene sobre la mesa las peticiones de Vox. Los negociadores designados por Moreno, Antonio Repullo desde el partido y Antonio Sanz desde el Gobierno, han abierto una ronda con cada consejero para pedirles que muevan ficha, estudien qué es posible y marquen hasta dónde puede llegar la Junta. Vox aprieta al PP. Y el PP aprieta a sus propios consejeros.

Difícil encaje legal

En el equipo de Moreno sostienen que algunas exigencias de Vox tienen difícil encaje legal porque podrían chocar con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía o con normativa básica del Estado. En privado, lo dicen de forma más cruda: "Piden cosas ilegales". También atribuyen parte de esas propuestas al desconocimiento de la arquitectura institucional andaluza. "Hay muchas peticiones que son fruto de la máxima ignorancia", lamentan desde las filas populares.

La consigna, en los asuntos más espinosos, es ganar tiempo: aceptar formulaciones políticas, dejar abierta la letra pequeña y aplazar la aplicación práctica. "Luego ya veremos", resumen.

A vueltas con los "enchufados"

Uno de los grandes caballos de batalla es la llamada administración paralela. Vox quiere barrer el sector instrumental de la Junta. Ya lo intentó en la primera legislatura de Moreno y se sintió engañado. El punto octavo del acuerdo de 2018 comprometía al Gobierno andaluz a "realizar una auditoría independiente de todos los organismos de la Junta de Andalucía". Se hizo. El punto sexto prometía "eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela". Eso fue otra cosa.

El PP firmó entonces encantado porque aquel discurso formaba parte del ADN electoral de Moreno cuando estaba en la oposición frente al PSOE. El problema llegó al Gobierno. Allí descubrió que desmontar esa periferia administrativa no era fácil, porque hay organismos blindados jurídicamente; ni siempre era operativo, porque muchos son útiles; ni la administración andaluza podía funcionar prescindiendo de buena parte de ese entramado. La denuncia de los "enchufados" de la Junta, tan rentable en la oposición, se volvió después contra el PP como un bumerán.

Los servicios jurídicos dejaron claro al Gobierno andaluz que despedir a empleados públicos incorporados hace años en distintas agencias, fundaciones o entes instrumentales no es sencillo. Existe normativa laboral, hay derechos consolidados y las consecuencias económicas pueden ser muy elevadas.

Moreno lo explicó en marzo de 2022, en uno de sus rifirrafes parlamentarios con Manuel Gavira, portavoz de Vox. Entonces recordó que los despidos de 600 personas del sector instrumental andaluz ejecutados por el PSOE entre 2015 y 2018 habían costado 80 millones de euros en indemnizaciones y salarios atrasados. Ese personal tuvo que ser readmitido.

También ocurrió con trabajadores de la Faffe, la extinta fundación de Empleo investigada por la Justicia, cuyo principal directivo fue condenado por pagar en prostíbulos con dinero público. Aquellos empleados acabaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo, en cumplimiento de lo dictado por los tribunales. Como ese ejemplo, hay muchos.

También en las subvenciones a sindicatos, con UGT y CCOO en el punto de mira de Vox. Moreno ha logrado durante su mandato acuerdos de concertación y paz social. Suprimir de golpe esas ayudas sería una declaración de guerra con las centrales sindicales y con buena parte del ecosistema social que el presidente andaluz ha cultivado desde San Telmo. Vox insiste

Una consejería de Agricultura descafeinada

El segundo nudo gordiano está en Agricultura. Vox quiere controlar esas políticas. No es una petición menor. El presupuesto de la Consejería de Agricultura de 2026 marcó un récord en las cuentas andaluzas: 1.971 millones de euros. Casi duplica el presupuesto agrario de Extremadura, situado en torno a 1.080 millones, y triplica los de Aragón y Castilla y León, con 621,3 y 673 millones, respectivamente.

Por eso, aunque Vox repita que quiere en Andalucía lo mismo que ha conseguido en otras comunidades donde ha cerrado acuerdos con el PP, los populares andaluces responden que no es lo mismo. Andalucía no es comparable.

Además, no solo los sindicatos agrarios, también la patronal y el sector pesquero han alzado la voz para advertir de que no quieren que esas políticas se entreguen a Vox. Temen el rechazo en Bruselas al partido de Santiago Abascal y la falta de capacidad de interlocución de un consejero de extrema derecha ante la Unión Europea. Si Vox insiste en entrar en el Gobierno por esa vía, el PP estudia diseñar una consejería a medida: vestida con la etiqueta de medio rural, pero desprovista del control de las grandes políticas agrarias.

El tercer gran choque está en inmigración

Vox exige introducir criterios de prioridad nacional, pero el PP intenta diluirlos bajo conceptos como arraigo o empadronamiento. Es una fórmula parecida a la que Isabel Díaz Ayuso ha propuesto en Madrid, con el aval de Génova, al retirar el abono transporte y determinadas bonificaciones a quienes no estén empadronados.

En Andalucía, esa prioridad nacional de tapadillo podría intentarse en políticas como la adjudicación de vivienda protegida o determinadas ayudas y bonificaciones sociales. Son medidas que los tribunales podrían tumbar, según fuentes jurídicas consultadas, pero sobre las que el PP de Moreno está dispuesto a hacer concesiones a Vox, según trasladan personas cercanas a la negociación.

El mensaje interno del PP es que habrá concesiones políticas cuya ejecución real quedará después condicionada por los informes jurídicos, los límites competenciales y la gestión diaria. Ese método ya les funcionó en 2018, pero Vox también ha aprendido. Esta vez avisa de que no aceptará un acuerdo de papel que después no se cumpla. Así ha pasado el PP andaluz del oasis político de la mayoría absoluta, casi un balneario para Juanma Moreno, al infierno de depender de un socio con el que comparte mucho discurso, pero no siempre la misma relación con la gestión.

PP y Vox coinciden en la bajada de impuestos. Pero en San Telmo sostienen que algunas propuestas fiscales de Abascal dejarían a la Junta sin margen suficiente para financiar parte de sus políticas públicas. Una cosa es hacer oposición con mensajes efectistas. Otra, gobernar una comunidad con más de ocho millones de habitantes. Con todo, la orden es seguir adelante.

Sin presionar a la izquierda

Moreno ha evitado abrir una ronda formal, ni siquiera escénica, para pedir la abstención de los partidos de la oposición. El PSOE de María Jesús Montero, Por Andalucía y Adelante Andalucía cerraron esa puerta desde el primer momento.

Solo el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, pidió públicamente a la izquierda que se abstuviera para evitar la entrada de Vox en el Gobierno. Su jefe confederal, Pepe Álvarez, recibió la queja de los socialistas andaluces y también mostró malestar por una carta que no había sido consensuada ni consultada a los afiliados, muchos de ellos socialistas con doble militancia.

Esa vía, explorada también por el alcalde socialista de Chiclana, no está sobre la mesa.

Moreno podría haber presionado más, pero Génova no quiere ningún acercamiento ni mano tendida hacia el PSOE. Los puentes están rotos. El presidente andaluz ha evitado insistir en un camino que habría encajado bien con su discurso de político moderado, de centro, que antepone los ciudadanos a la ideología.

La versión oficial del PP es otra: ellos negocian un pacto que dé estabilidad y garantice presupuestos durante cuatro años, no un mero acuerdo de investidura como el que selló Pedro Sánchez y, según los populares, ha llevado a España al caos y la ingobernabilidad.

El calendario aprieta

El presidente del Parlamento pedirá esta semana a los grupos políticos sus candidatos y debe proponer una candidatura el lunes 29 de junio. Moreno quiere que el pleno de investidura se celebre la tercera semana de julio. Para entonces necesita tener cerrado un acuerdo con Vox.

Nadie activaría la cuenta atrás hacia una repetición electoral —dos meses desde la primera votación fallida— sin un pacto ya perfilado con Santiago Abascal.

En el PP insisten en que Andalucía podría no tener consejeros de Vox en su Gobierno. Pero esa singularidad es difícil de conceder para Abascal. ¿Por qué permitirle a Moreno lo que no concedió a María Guardiola, Jorge Azcón o Alfonso Fernández Mañueco? Vox quiere dejar claro que el barón andaluz es uno más, ha dejado de estar por encima del resto de líderes territoriales del PP y que también debe pasar por el aro.

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En realidad, hay un precedente: Marga Prohens logró en Baleares un pacto con Vox sin integrar al partido en el Gobierno. Pero aquellos eran otros tiempos. Las generales quedaban más lejos. Ahora Vox mira al Gobierno de España. Y Génova, hay que decirlo, también.