Peinado ve posible que los escoltas de Begoña Gómez la ayuden a huir de España

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado sostiene en el auto en el que dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y le retira el pasaporte, que los escoltas de Moncloa podrían ayudarle a fugarse de España para no presentarse en el juicio con jurado.

"Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", dice de forma literal la resolución.

Una "hipotética fuga"

Además, Peinado destaca que "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

El magistrado rechaza de esta forma el razonamiento que el abogado Antonio Camacho, que defiende a Begoña Gómez, le había trasladado en un recurso para considerar que no era necesario que se le retirara el pasaporte a su cliente. En concreto, este letrado explicaba que Gómez, "en todo momento, se encuentra acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado" "dada su condición de esposa del actual presidente del Gobierno".

"Una barbaridad"

Nada más conocerse esta opinión de Peinado, el sindicato mayoritario de Policía, Jupol, ha hecho público un comunicado de prensa en el que califica como "una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga".

Por eso, consideran "imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones".