Decisión judicial
Moncloa denuncia la "persecución" y "obsesión" de Peinado con Begoña Gómez
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez constanta, según fuentes de la Moncloa, la "persecución" y la "obsesión" del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno. Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan si la muerte del vecino de Zarandona está relacionada con la de su mejor amigo
- Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo
- La Aemet avisa: La Región de Murcia se enfrenta a un verano con temperaturas anormalmente altas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- El joven Ismail, de 22 años, desapareció mientras se bañaba en Águilas con dos amigos: 'Lo vieron hundirse
- Los dos dulces murcianos que sorprendieron al rey Felipe VI y a la Princesa Leonor tras volar juntos
- Dos prostitutas se pelean a puñetazos en un burdel clandestino de Molina de Segura y una acaba detenida tras golpear a un policía
- El mail anónimo de una enfermera a la actual consejera amplió la investigación y destapó la trama en el SMS