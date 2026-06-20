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Decisión judicial

Moncloa denuncia la "persecución" y "obsesión" de Peinado con Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid en 2024.

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid en 2024. / Eduardo Parra / Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez constanta, según fuentes de la Moncloa, la "persecución" y la "obsesión" del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno. Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

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