El PSOE se aferra a que el juez no retiró el pasaporte a Zapatero y a las votaciones ganadas en el Congreso para dar la semana por "salvada"

Los socialistas comenzaron la semana conteniendo la respiración ante la acumulación estos cinco días de hitos judiciales de alto riesgo para el partido. El pasado sábado, la portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, llegó a denunciar un "calendario judicial acelerado" en causas que afectan a su partido con el objetivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez "caiga antes del verano". Pero día tras día, la formación ha ido respirando después de que se iban despejando sus más negros presagios.

El lunes, Begoña Gómez asistió a la citación del juez Peinado, pero el día terminó sin que el polémico instructor adoptara ninguna medida cautelar contra ella antes del juicio (aun está a tiempo de hacerlo hoy viernes). Al mismo tiempo, España se estrenaba en el Mundial de fútbol restando un poco de atención mediática al calvario judicial socialista. El martes, fue el turno de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que compareció ante la Comisión de Interior del Senado para dar cuenta de sus reuniones con Leire Díez. El Gobierno y el PSOE valoraron muy positivamente sus explicaciones, que calificaron de "convincentes" y "contundentes".

El miércoles llegó la peor prueba de fuego, al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfilaba el pasillo central del Congreso para responder ante el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno. Los diputados socialistas apretaron los dientes y esperaron durante horas temiendo lo peor. Quizá la retirada del pasaporte del expresidente y su obligación de comparecer ante un tribunal o incluso medidas más duras. La declaración finalmente duró algo más de tres horas -el juez había dispuesto hasta un segundo día por si hubiera hecho falta- y el magistrado José Luis Calama rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirar el pasaporte al exjefe del Ejecutivo.

"Ansiedad en el PP"

Los socialistas se aferran a esa ausencia de medidas cautelares para dar por "salvada" la semana. El jueves, además, el Grupo Socialista celebró en el Congreso con un gran aplauso un pleno de victorias legislativas a pesar del intento del PP y de Junts de llevar a votación una petición para disolver las Cortes y que Sánchez convoque elecciones anticipadas. Un ministro aseguraba ayer en conversación con EL PERIÓDICO que ve "mucha ansiedad en el PP. Y la ansiedad, en el fondo, es una muestra de debilidad".

Tras la declaración del expresidente, los socialistas volvieron a cerrar filas con Zapatero, sobre todo después del apoyo cerrado que le dio ayer el propio Pedro Sánchez desde Bruselas, que aseguró que ha hablado con el expresidente "todos estos días": "Le he trasladado mi ánimo personal y mi confianza en su inocencia". Como explica un miembro del Gobierno a EL PERIÓDICO, "a pesar de lo que diga el auto de esta semana [en el que el juez dice que la declaración "no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad" que pesan sobre él], estamos mejor que el día que estalló el caso; el PP y Vox exageran tanto con lo que puede pasar que luego la realidad les desmiente y consiguen que parezca que lo ocurrido se ha quedado en nada". "El PP confunde sus deseos con la realidad", añade otro ministro socialista.

Ayer llegó el mayor mazazo: la imputación de las dos hijas del exjefe del Ejecutivo y de su secretaria, Gertrudis Alcázar. Algo que pareció "perfectamente previsible" a los socialistas. "Estaba claro que iba a llamarlas a declarar y para hacerlo con las máximas garantías procesales para ellas, tienen que ir en calidad de investigadas", explicaba un miembro de la Ejecutiva socialista a este diario. Fuentes de la dirección socialista consideran que la investigación que está llevando a cabo el magistrado José Luis Calama en el caso Zapatero está siendo "garantista". Las mismas fuentes no tienen, de momento, "ninguna queja" ante las medidas adoptadas.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional este miércoles. / José Luis Roca

"Una semana que parecía negra para nosotros termina al final gris o gris claro, porque encima hemos ganado este jueves más de 10 votaciones en el Congreso, incluyendo dos decretos leyes y la reforma de una ley orgánica", detalla un miembro del Ejecutivo. "Menos mal que tenemos una extrema debilidad parlamentaria", remacha.

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El PSOE es consciente de que las medidas contra Begoña Gómez pueden llegar este viernes. Pero desde Ferraz apuntan que Peinado "no debería hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que ha rechazado ya dos veces quitarle el pasaporte". Aun así, fuentes socialistas contrastan la actuación de Peinado con la de otros magistrados más garantistas. "De él no nos sorprendería nada", añaden.