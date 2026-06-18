Felipe VI reivindica el Mediterráneo como espacio de "diálogo" ante los retos del siglo XXI

Felipe VI ha participado este jueves por la mañana en la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica en Barcelona. El jefe de Estado ha subrayado el esfuerzo de buscar "una mirada conjunta y profunda" para "escuchar realidades diversas" y trabajar con el objetivo de darles respuesta.

En su discurso en el auditorio de Cosmocaixa, el Rey ha empezado con unas palabras en catalán: "Gràcies per donar-me aquesta nova oportunitat de venir a Barcelona per parlar d'un tema tan estimat i tan proper a la seva història, a la seva cultura i al seu futur com és la Mediterrània. Una ocasió que em permet estar en aquesta seu de Cosmocaixa”. Felipe VI ha recordado las dos ediciones anteriores, celebradas en Valencia y Málaga, unas ciudades que, sumadas a la de este año, Barcelona, ha apuntado, son tres "puertos milenarios". "No parecen destinos elegidos al azar (...) Han contribuido a hacer del Mediterráneo ese mar cuya visión, como decía Joan Maragall, 'ens fa el cor més gran'", ha afirmado. Felipe VI ha reivindicado la vocación de entendimiento y de "diálogo" del Mediterráneo ante los retos del siglo XXI, entre los que ha citado, la revolución tecnológica, el cambio climático, la gestión del agua, la movilidad, la energía y el acceso a la vivienda.

"Barcelona representa el momento de trasladar esa visión y esa conexión al terreno de la acción. Compromisos con la estabilidad, en un contexto internacional que exige preservar los espacios de diálogo, fortalecer la cooperación y reforzar la confianza en nuestras instituciones (...) Y, sobre todo, compromisos con las personas, que deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo y de cualquier decisión pública o privada", ha añadido el Rey.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, ha sido el encargado de dar la bienvenida al Monarca, al que ha agradecido su participación en el debate. "Representa un estímulo y al mismo tiempo una confirmación de la relevancia que este foro ha ido adquiriendo desde su nacimiento", ha dicho Moll antes de recordar que el grupo de comunicación cuenta con 10 cabeceras en el espacio mediterráneo. "Como grupo editorial entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de informar. Consiste también en contribuir a la cohesión de los territorios, favorecer el intercambio de conocimiento y promover aquellos debates que resultan esenciales para el progreso colectivo", ha sostenido el consejero delegado.

El valor del periodismo

En su discurso, el Monarca ha elogiado la labor periodística de Prensa Ibérica, que cuenta con un total de 25 diarios, siendo el principal grupo de comunicación de información regional y local en España. "La trayectoria de Prensa Ibérica y de sus cabeceras mediterráneas pone de relieve el valor de un periodismo cercano al territorio, capaz de escuchar, conectar y proyectar las preocupaciones de los ciudadanos hacia una conversación común", ha afirmado Felipe VI.

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El Rey empezó su alocución con una referencia marinera y la acabó igual. "En la construcción de un barco llega siempre un momento decisivo: la llamada 'prueba de mar'. Y vosotros, con estas tres ediciones del Foro, la habéis superado con creces. El barco navega. Y navega bien. Os deseo buenos vientos y mano firme a la caña", se ha despedido del auditorio.