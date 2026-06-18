Feijóo pone fin a la cuarentena y activa la agenda valenciana con un desembarco de cargos con el PPCV de Llorca

Fin a la cuarentena. El Partido Popular de Núñez Feijóo regresa a la Comunitat Valenciana de manera decidida tras más de un año de presencia interminente, un nítido cordón sanitario a Carlos Mazón y algunas dudas en el ambiente tras el relevo del expresident, que ha generado una particular interinidad en el nuevo PPCV de Juanfran Pérez Llorca.

Génova ha programado un auténtico desembarco esta semana en la provincia de Valencia, que culminará el sábado con la esperada presencia de Alberto Núñez Feijóo. Antes que él, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, acompañó este miércoles a la alcaldesa de València María José Catalá, que impartía una conferencia.

Y para este jueves se espera a Miguel Tellado, secretario general del partido, junto a Jaime de los Santos, vicesecretario nacional, en un acto del PP de València. De nuevo con la alcaldesa, muy reforzada por la dirección nacional. Es una cena a la que también acudirán Pérez Llorca y el presidente provincial, Vicent Mompó. El presidente y tres cargos de peso en la Ejecutiva nacional del partido en cuatro días. Es el pistoletazo de salida anticipada a la batalla de València, uno de los territorios decisivos de la contienda electoral por la Moncloa que el PP vislumbra cada vez más cerca, con el PSOE y el Gobierno noqueado por su viacrucis judicial de cada día. La petición de Junts de un adelanto electoral ha disparado el entusiasmo en el PP.

El desembarco, sin embargo, tiene también una potente lectura en clave valenciana más allá de los intereses estratégicos de Génova. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto participar este sábado en un acto con Juanfran Pérez Llorca, que ya fue aplazado hace unas semanas por temor a los huelguistas del sector educativo.

El Palau de la Generalitat tiene pendiente desde hace tiempo no ya un congreso regional que oficialice que el president será el candidato a las próximas elecciones autonómicas, sino al menos un gesto que disipe dudas en esa dirección. Feijóo no ha realizado un acto con Pérez Llorca en los más de seis meses que lleva como jefe del Consell y presidente interino del PPCV (gestora).

En realidad, la última vez que participó en un encuentro orgánico en València (al margen de los institucionales) fue en abril de 2025, en el Congreso del PP Europeo que estaba previsto antes de la dana y que Génova no logró desplazar a otra ciudad. Por el camino, las tensiones que provocó el relevo y el ascenso de Llorca, sumado al aplazamiento sine die del Congreso, han despertado suspicacias.

El acto de Feijóo, además, encierra cierto simbolismo. El foro escogido es el macroacto que está organizando desde hace semanas la dirección provincial del PP de Valencia de Vicent Mompó, un almuerzo multitudinario en el que ya hay confirmados 1.200 asistentes y que ya antes de esta 'estrella invitada' se preveía como una exhibición de movilización de la dirección provincial.

Tras más de un año de distancia con la C. Valenciana y en especial con las comarcas centrales, las más afectadas por la dana, Feijóo tenía pendiente una visita a Valencia con la que reactivar su agenda en la autonomía y ha escogido regresar arropado por el músculo que le ofrece el PP de Valencia, que sale reforzado de esta decisión. Se han explorado alternativas para recuperar esa visita, y la dirección nacional se inclina por aprovechar este acto masivo de Mompó. No es habitual reunir a 1.200 personas en un encuentro político hoy en día.

A falta de escuchar a Feijóo entre militantes y en territorio valenciano, a falta de conocer qué mensaje trae en clave interna, la visita supone a priori un espaldarazo al president Llorca en un momento de incertidumbre en el partido sobre el futuro de la candidatura del PPCV en 2027 y la hoja de ruta que debe guiar hasta ese nombramiento. La lógica indica que será el president, pero Génova no lo ha confirmado y tampoco ha dado pista alguna sobre el congreso regional que sigue pendiente desde el verano pasado, prolongando así su interinidad al frente del partido.

¿Suspender el congreso 'sine die'?

Catalá, de hecho, ha abogado este miércoles por dejarlo en el congelador hasta pasadas las elecciones, una forma de apostar por una candidatura de Llorca pero desde la interinidad actual. "Ya vendrá lo interno, cuando sea. Hay que ganar elecciones, no congresos", subrayó durante su intervención en el desayuno de este miércoles. Es una declaración disruptiva, la primera vez que alguien del PPCV abre la puerta a acudir a las elecciones sin celebrar un congreso que ya lleva un año de retraso. Hasta ahora, de hecho, ha sido justo lo contrario: tanto Pérez Llorca cuando era síndic, como Mompó recientemente y el aspirante a líderar el partido Francisco Camps, han reclamado que sea la militancia valenciana la que escoja a sus líderes y candidatos.

Ante esa ausencia de certezas, las interpretaciones de la visita de Feijóo (y del anfitrión escogido) son diversas. Por un lado, se entiende como un gesto de respaldo de la cúpula nacional al exalcalde de Finestrat. Esta lectura, sin embargo, tiene un reverso de riesgo para el jefe del Consell. Algunos en el partido ya advierten de que si, más allá de la foto, Feijóo no deja un mensaje de apoyo claro a Pérez Llorca como líder del PPCV, su liderazgo podría quedar en entredicho.

Pero también supone un reconocimiento a Mompó, una figura que viene reclamando su espacio y su influencia en el actual PP valenciano. De momento, el líder provincial ejercerá de anfitrión ante el jefe de filas y exhibirá músculo interno. No es habitual que un presidente nacional se adhiera a un acto ya programado de un líder provincial en lugar de armar otro encuentro específico junto al máximo representante del PPCV.

Noticias relacionadas

En la dirección provincial, donde esperaban presencia de Génova pero no de Feijóo, no esconden su felicidad por que así sea. Cabe recordar que para la visita original, aplazada por temor a protestas de profesores que entonces estaban en plena huelga educativa, Génova quería diseñar un acto masivo con en el que ilustrar el aumento de afiliados en la C. Valenciana. El PPCV lo cifra en 1.500 nuevos militantes y los de Mompó aseguran que gran parte de estos, por encima del millar, son de su cosecha.