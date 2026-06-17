El Gobierno alega hechos “falsos” en la decisión del TSJM para paralizar las obras de resignificación del Valle de Cuelgamuros

Los trastornos en el proceso de resignificación del valle Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, se le acumulan al Gobierno. Después de la vandalización de la maquinaria para realizar las catas en el terreno, ahora son los tribunales quienes se han interpuesto cuando, casi cuatro años después de aprobarse la ley de memoria democrática en el Congreso, parecía despegar la medida para transformar el monumento franquista en un espacio de memoria democrática.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha adoptado medidas cautelares para paralizar los trabajos de sondeos, previos a las obras de resignificación, que arrancaron el pasado 8 de junio. A raíz de la denuncia de una asociación contraria a la memoria histórica, el alto tribunal fundamenta su decisión en que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC). Un “hecho notorio”, que fuentes del Ejecutivo califican de “falso”.

La Abogacía del Estado está ultimando las alegaciones que presentará en las próximas horas para revertir la decisión, según avanzan fuentes del ministerio de Presidencia y Justicia. La intención es que los tribunales no retrasen los planes del Ejecutivo, que preveía licitar en los próximos meses el proyecto y poder comenzar la construcción del nuevo memorial a principios de 2027.

Fuentes del ministerio de Vivienda abundan que el conjunto monumental de Cuelgamuros no está declarado como Bien de Interés Cultural. “No se incluye en el listado de Bienes Inmuebles Protegidos de la Comunidad de Madrid, que recoge los bienes declarados como Bienes de Interés Cultural o Bienes de Interés Patrimonial”.

Sobre el supuesto incumplimiento de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, las mismas fuentes señalan trabajos desarrollados hasta ahora no constituyen actos de edificación ni actos de implantación, desarrollo o modificación de actividades o usos del suelo. “Son actuaciones destinadas a posibilitar la correcta formulación del proyecto básico, de acuerdo con la legislación vigente”, defienden.

Las actuaciones por el momento tienen un carácter exclusivamente preliminar, consistentes obtener información técnica sobre las características del terreno para elaborar un estudio geotécnico necesario para la redacción del proyecto. El estudio geotécnico, explican, es una actuación preparatoria que no supone la ejecución de obras, la materialización de elementos constructivos o la transformación física del suelo vinculada a una actuación urbanística.

Aunque se encuentra incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y Catálogo de Bienes a Proteger del término municipal de San Lorenzo de El Escorial, reconocen en el departamento que dirige Isabel Rodríguez, esta protección, de nivel inferior a la de BIC, no recogería “ninguna regulación sobre la especial protección del conjunto en cuanto a la ejecución de estudios previos o autorizaciones específicas para la elaboración de informes”, más allá de recabar el oportuno permiso de ejecución de obras una vez redactado el Proyecto de Ejecución mediante la tramitación de la licencia urbanística correspondiente. Por tanto, concluyen que “no afecta a la redacción de proyecto y la toma de datos que se ha señalado antes”.

Nuevo museo

El proyecto ganador (‘La base y la cruz’) para convertir Cuelgamuros en un memorial tiene hasta finales de este mes de julio para la redacción del proyecto de ejecución. Se construirá un museo que se ubicará en la explanada de acceso a la basílica.

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Como elementos principales, el proyecto se ordena en torno a una nueva plataforma con una gran grieta en la entrada de la basílica y un patio que la atraviesa. Se eliminará la escalinata de acceso a la basílica donde se construirá una especie de soportal y se creará un centro de interpretación. Tanto la entrada al museo como a la basílica, con una intervención mínima, será a través del soportal.