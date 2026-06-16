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Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado resolverá sobre las cautelares solicitadas en las próximas horas (o días) en relación con la causa en la que le imputa hasta cuatro delitos de corrupción.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260615/tribunal-instancia-permite-begona-gomez-131409689
Las acusaciones piden las mismas medidas cautelares para la asistente en Moncloa Cristina Álvarez y ninguna para Juan Carlos Barrabés
Para la asistente en Moncloa Cristina Álvarez se han solicitado las mismas medidas de prohibición de salida del país y comparecencias quincenales, mientras que para el empresario Juan Carlos Barrabés no se ha solicitado ninguna medida cautelar.
Concluye la vista
Concluye la vista en la que juez Peinado ha informando a las partes de la situación judicial previa al cierre de la instrucción y envío a juicio del caso de Begoña Gómez.
Las acusaciones populares piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez, que se le prohíba salir del país y que comparezca cada 15 días
Las acusaciones populares han solicitado la imposición a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez de tres medidas cautelares de cara al juicio por cuatro presuntos delitos de corrupción ante un tribunal del jurado. Solicitan que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del país sin autorización, comparecencias cada 15 días y que no pueda obtener rédito económico de la empresa que creo en relación con el software creado para su cátedra en la Complutense. El juez no tomará una decisión este lunes, lo hará en los próximos días.
Concluye la primera parte de la parte de la vista
Concluye la primera parte de la parte de la vista y el juez hace un receso, previo a la vistilla de cautelares.
Continúa la vista....
La vista en la que juez Peinado está informando a las partes de la situación judicial previa al cierre de la instrucción y envío a juicio - con jurado popular- continúa.
Cambio de sala por las protestas
La defensa de Begoña solicitó un cambio de sala debido a los gritos de una veintena de manifestantes a las puertas del juzgado, que corearon consignas hasta poco antes de las ocho de la tarde, momento en el que se disolvieron.
Se cumple la primera hora
Ya va una hora de reunión. En la audiencia preliminar de este lunes, el juez Juan Carlos Peinado escucha a todas las partes y decide si hay argumentos suficientes para enviar a juicio a los tres imputados en la causa, que son además de la esposa del presidente, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
A la audiencia preliminar acuden todas las partes personadas además de los investigados y sus defensas. Así están presentes la Fiscalía, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense, que actúa como acusación particular al considerarse perjudicada por las presuntas irregularidades.
El juez Peinado concede turno de palabra a acusaciones y defensas para fijar posición antes de decidir sobre la apertura de juicio. Los investigados, por su parte, pueden intervenir o guardar silencio, según convenga a su estrategia procesal.
Después, el instructor celebrará una vistilla específica para decidir si impone medidas cautelares a los investigados. La acusación popular, ejercida por Hazte Oír, reclama para Gómez la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado. Para solicitar estas medidas, la acusación popular esgrime que existe riesgo de fuga o de que la investigada pueda obstaculizar la causa
La defensa y la fiscalía piden el archivo del caso
En declaraciones a los periodistas previas al inicio de la audiencia preliminar, el abogado de Hazte Oír ha señalado que la acusación popular unificada que lidera pedirá la retirada del pasaporte de Gómez y la comparecencia quincenal de la esposa del jefe de Ejecutivo en el juzgado, al entender que "hay riesgo de fuga". Sin embargo, el letrado ha señalado que no van a pedir prisión provisional para ninguno de los tres investigados.
En el escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio al entender que los hechos investigados por Peinado "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones. También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez. Asimismo, reclama seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Begoña Gómez asiste ya a la audiencia previa de cara al futuro juicio
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, asiste ya en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a la audiencia previa de cara al futuro juicio por cuatro presuntos delitos, y en la que la acusación popular pedirá que se le retire el pasaporte y que firme cada 15 días en el juzgado.
En su quinta comparecencia ante el juez desde que comenzó la causa en abril de 2024, Begoña Gómez ha accedido a la sede judicial por el garaje y ha entrado a las 18:20 horas en el juzgado de instrucción número 41, vestida de negro como en las ocasiones anteriores.
En esta audiencia preliminar que pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado, el magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición y los investigados pueden intervenir o no.
Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes. La acusación popular pedirá la retirada del pasaporte.
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