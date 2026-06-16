El Gobierno saca el caso Zapatero del “lawfare” y espera a su defensa para reorientar su estrategia

El Gobierno y el PSOE llevan casi cuatro semanas sin apenas capacidad de reacción ante el caso Plus Ultra y las filtraciones que se van conociendo del sumario por el que se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero. Desde que estalló el caso se está a la espera de que el expresidente pueda dar “explicaciones” ante el juez y, tras ello, adaptar el argumentario a la estrategia de defensa que siga. La decisión tomada por su abogado de no exponerse antes en los medios de comunicación ya fue un trastorno para Moncloa, que se resignó a respetar por el bien de su defensa, al igual que la solicitud de retrasar la declaración por lo abultado del sumario, del 2 de junio prevista inicialmente a este miércoles y jueves.

La comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez para dar cuenta sobre las causas judiciales que cercan al PSOE se trató de retrasar precisamente para situarla a posteriori de la citación de Zapatero. Hay “ganas de que se explique”, reconocen los socialistas, y poder pasar así a la ofensiva o, al menos, elaborar una estrategia de comunicación de crisis con todos los elementos sobre la mesa. Durante este largo compás de espera, los socialistas no han dejado de reiterar su confianza en la inocencia del expresidente, pese a los indicios que se han ido aportando en el sumario.

Lo que sí se ha hecho es modular el choque con el poder judicial para sacar esta causa del ‘lawfare’ o guerra sucia judicial. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que investiga al expresidente “no es [Juan Carlos] Peinado”, suelen responder en el Gobierno para diferenciarlo del procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

Sí se ponen en duda las “filtraciones” por ser “trituradoras de personas” anticipando condenas o la velocidad del procedimiento. Asimismo, se deslizan dudas sobre el hecho de que EEUU tardase cinco años en entregar el contenido del móvil del que fuera presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. Con todo, no se quieren dar pasos en falso antes de escuchar las “respuestas” de Zapatero y la propia defensa de su inocencia se condiciona a cómo evolucione la investigación. La citación y sus explicaciones, apuntan, serán “determinantes”.

De forma preventiva se hace hincapié en su condición de expresidente para desvincularlo de cualquier relación con el Consejo de Ministros. Al margen de todo ello, el PSOE y la izquierda han perdido a quien en los últimos años se había convertido en referente moral y en ese ‘shock’ siguen instalados los socialistas, entre la incredulidad y la sacudida. Sobre todo, tras el mazazo añadido de las joyas incautadas en la caja fuerte de su despacho y que se han tasado en 1,3 millones de euros. Algo por lo que el juez ha abierto una pieza separada y que su abogado ha solicitado ahora aplazar a una futura citación para aportar la documentación necesaria que explique su posesión.

Del “total respaldo” a la “presunción de inocencia”

En Moncloa evitan confirmar que durante estos días se esté produciendo algún tipo de interlocución con Zapatero, pero sí dan por hecho que entrará a responder todas las cuestiones que le plantee el juez. En Ferraz, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, repitió en varias ocasiones este lunes en rueda de prensa tras la ejecutiva las “muchas ganas” de poder escuchar sus explicaciones. El hito a partir del cual poder adaptar el paso.

La pretensión, sin embargo, es intentar no entrar a replicar cada nueva novedad de las causas que cercan al PSOE y “dejar que la justicia actúe para no convertirnos en sustitutos de los jueces y la justicia”. "No vamos a entrar a valorar lo nuevo que se está conociendo", esquivaba la secretaria de Organización de los socialistas este lunes con respecto a la investigación sobre las joyas encontradas en el despacho profesional del expresidente. "Aún no ha declarado. Hay que respetarle a él y hay que respetar esos tiempos de la justicia aunque a nosotros también nos gustaría que ya lo hubiera hecho porque eso va a ser determinante", concluía.

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Más allá de la “presunción de inocencia”, en lo referente a la presunta trama del caso Leire Díez se eleva la defensa para trasladar “total respaldo” a los nuevos señalados o investigados, como la gerente Ana Fuentes o la presidenta del partido, Cristina Narbona, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. A todo ellos se les blinda frente a la exmilitante y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.