Actividad parlamentaria
El Congreso logra un primer acuerdo para regular su relación con los lobbies
PP y Vox votan en contra del pacto y Junts se abstiene, dejando una endeble mayoría de cara a su paso por el pleno de la Cámara Baja
El PSOE ha logrado un primer acuerdo con la mayoría de sus socios parlamentarios para regular la relación del Congreso y sus diputados con los 'lobbies'. Tras varios años intentándolo, los socialistas han sellado un pacto con Sumar, ERC, EH Bildu y PNV para incluir en el reglamento de la Cámara Baja un apartado que establezca cómo deben relacionarse los grupos de interés con los parlamentario, la publicidad que se debe dar a cualquier contacto y la influencia que estos puedan tener sobre los textos legislativos. La iniciativa, que será debatido en las próximas semanas en comisión, se ha encontrado con el rechazo del PP y de Vox y la abstención de Junts, lo que deja una mayoría muy ajustada para su aprobación en pleno.
El texto, impulsado por los socialistas, aún podrá sufrir algún cambio, pero en esencia plantea que todos los lobbies tengan que inscribirse en un Registro de grupos de interés ante el Congreso de nueva creación, donde deberán aportar distintos datos. Esto les habilitará para poder contactar de manera directa o indirecta "con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los Grupos Parlamentarios con la intención de ejercer la actividad de influencia". Eso sí, los parlamentarios deberán "comunicar el contenido de esta interlocución", así como los datos básicos de esas citas. Además, la norma impide que puedan ejercer como 'lobbistas' quienes hayan sido diputados, senadores, o altos cargos del Estado en los dos últimos años.
Por otro lado, cada ley que se tramite en el Congreso deberá ir acompañada de un "informe de huella legislativa" en el que deberán quedar reflejadas las modificaciones que se hayan producido a lo largo del procedimiento. Para ello, los diputados deberán comunicar las propuestas que hayan recibido por parte de los 'lobbies'. La norma también incluye un régimen sancionador para aquellos grupos de interés que incumplan las normas, como ofrecer información falsa o mantener contacto con diputados sin estar inscritos en el registro y para los parlamentarios que no presenten las declaraciones de bienes y actividades o de intereses económicos o que incluyan falsedades en las mismas.
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