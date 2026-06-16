III Foro Mediterráneo
Albert Dalmau reivindica a Cataluña como un "país plural" ante los que usan la diversidad como "confrontación"
Carlota Camps
El conseller catalán de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicado a Cataluña como una "país rico y plural" y lo ha considerado una "fortaleza" ante los que usan la diversidad como "elemento de confrontación". Así se ha expresado durante la cena inaugural del III Foro Mediterráneo, que impulsa Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa y que, tras dos primeras ediciones celebradas en Valencia y Màlaga, en esta ocasión se celebra en Barcelona.
En su discurso inaugural, Dalmau ha reivindicado la capital catalana como "un espacio de confianza" ante la gran inestabilidad mundial y, aunque ha diagnosticado que se han "roto los consensos construidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial", ha reivindicado a Cataluña, junto al Mediterráneo y al "proyecto europeo", como "espacios de diálogo".
En la apertura de las jornadas, celebrada este martes por la noche en la Fundació Joan Miró, también han participado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el president del Parlament, Josep Rull; el escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; y el músico y director Jordi Savall. El acto, titulado "La cultura como primer compromiso", ha incluido además una interpretación de 'Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes', a cargo de Hespèrion XXI y músicos procedentes de distintos países mediterráneos.
Durante los próximos dos días, instituciones, empresarios, académicos, científicos y expertos internacionales participarán en este foro para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo. La edición de este año lleva como lema 'Un Mar de Compromisos' y tiene como objetivo dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.
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