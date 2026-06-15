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Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Todas las claves del caso Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado

Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado / José Luis Roca

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

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