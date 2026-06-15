Cerco judicial
El PSOE dilata la querella contra Leire Díez y no valora la investigación de las joyas de Zapatero: "No vamos a entrar en lo que estamos conociendo"
La secretaria de Organización sigue tildando a la 'fontanera' y a Cerdán de "farsantes" y "oportunistas", pero no toma la decisión de querellarse
El PSOE no ha querido hoy valorar las novedades judiciales del caso Zapatero, en especial la investigación sobre las joyas encontradas en su despacho. Y sigue dando largas a las posibles acciones legales contra la llamada fontanera del partido, Leire Díez, aunque siguen también sin descartar ninguna. Como ha asegurado hoy en rueda de prensa la secretaria de Organización, Rebeca Torró, "hay que ser prudentes" y "el proceso judicial tiene que avanzar más" antes de tomar esa decisión. Algunos dirigentes han pedido en público que el partido se querelle contra Díez, como ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y otros comparten esta opinión en privado. Ferraz, de momento, no anuncia ninguna.
En cuanto a Zapatero, Moncloa y Ferraz siguen manteniendo su apoyo al expresidente, que declara este miércoles en la Audiencia Nacional. Pero la dirección del partido no ha querido valorar las últimas novedades judiciales conocidas en torno a la tasación de sus joyas: "No vamos a entrar a valorar lo nuevo que se está conociendo". "Aún no ha declarado. Hay que respetarle a él y hay que respetar esos tiempos de la justicia aunque a nosotros también nos gustaría que ya lo hubiera hecho porque eso va a ser determinante", ha asegurado Torró.
Medidas de transparencia
La secretaria de Organización ha intervenido hoy en la Ejecutiva para explicar las más de 10 medidas puestas en marcha en el último año para mejorar la transparencia y los sistemas de contratación del PSOE. Posteriormente, las ha detallado ante los periodistas ese cambio en la gestión y ha concluido que el Partido Socialista es hoy "el más transparente y el que tiene las reglas internas más exigentes de todo el país".
Con respecto al caso Leire Díez, que sigue aportando novedades judiciales a diario, Torró ha mantenido las descalificaciones que ya hicieron públicas hace unas semanas. Tanto Díez como el anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, fueron unos "farsantes" y unos "oportunistas", ha reiterado. Pero de ahí a interponer una querella va un trecho: "Para ello, necesitamos que los indicios avancen a hechos probados o no, así es el sistema judicial".
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha responsabilizado a su antecesor, Santos Cerdán, por el pago de viajes a la exmilitante Leire Díez y sostiene que no tenía que pedir autorización a nadie más, al tiempo que ha defendido al resto de integrantes de la Ejecutiva Federal y a la gerente, que, a su juicio, no estaban al tanto de presuntas irregularidades.
Un "comportamiento individual"
Torró considera que la llamada fontanera del PSOE pasaba en su día "desapercibida", como otros muchos militantes a los que, dice, se les pudo pagar viajes. A continuación, ha vuelto a reducir las presuntas irregularidades de Cerdán y Díez a un "comportamiento individual" que no conocía el resto de integrantes de la Ejecutiva Federal porque "de haberlo sabido, ninguno hubiese tolerado que actuase al margen de la legalidad", ha remachado.
Por último, ha vuelto a defender a la gerente del partido, Ana María Fuentes, que "tiene todo el apoyo de la dirección" porque firmó contratos "legales" y ha vuelto a cargar contra Cerdán, señalando que tendrá que responder por sus actos "individuales".
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