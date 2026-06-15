Caso Leire
Un nuevo informe de la UCO acredita que partió de Cerdán la iniciativa de contratar a los abogados y pagar los viajes de la trama Leire
La presunta "fontanera" se comunicaba directamente con la Secretaría de Organización del PSOE para reservar sus viajes
La información incautada en Ferraz por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permite ahondar en los presuntos pagos del partido a la trama creada para sabotear causas contra el Gobierno, y según los agentes sitúa en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones.
Así, en un nuevo informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se señala que el abogado Jacobo Teijelo "se habría integrado en la supuesta organización investigada, al participar en la línea de actuación vinculada al sector de los hidrocarburos" y habría emitido al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros. A Leire se le incautó un documento que parece corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por su actual gerente, Ana María Fuentes, ampararía tales pagos.
"Si bien la formalización del contrato se habría realizado por Ana María Fuentes mediante la firma de la 'nota de encargo', la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Santos Cerdán conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE", detalla el informe. De igual forma, según los investigadores, el ex secretario de Organización también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios. Según el mismo informe, La presunta "fontanera" se comunicaba directamente con la Secretaría de Organización del PSOE para reservar sus viajes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
- Investigan la muerte de un joven de 20 años que se ahogó en el río en Murcia: su cadáver estuvo 9 meses en la morgue sin identificar
- Premios Pueblo del Año Región de Murcia 2026
- Rebeca y los lobos
- Asaltan un bar de Alhama a punta de cuchillo, huyen de la Policía a 200 por hora por la A-7 y los pillan en una gasolinera: hay seis detenidos
- Muere un hombre de 77 años cuando se bañaba en una playa de Mazarrón
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Desmantelan en la Región de Murcia a un grupo que conseguía ilícitamente certificados para conducir camiones y autobuses